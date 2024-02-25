https://sputnikarabic.ae/20240225/مصر-ترد-على-مزاعم-تسرب-فيروس-جديد-إلى-البلاد-عبر-الوافدين-من-الخارج-1086389818.html
مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج
مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T11:41+0000
2024-02-25T11:41+0000
2024-02-25T11:41+0000
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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.وأضافت الصحة المصرية أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".وأكدت امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/وزير-الصحة-المصري-ما-نراه-في-مصابي-غزة-لم-نره-أبدا-في-حياتنا-الطبية-العادية-1083269246.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الصحة
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الصحة
مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.
وأضافت الصحة المصرية
أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".
وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في البلاد "مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية".
18 نوفمبر 2023, 15:35 GMT
وأكدت امتلاك مصر
برنامج ترصد وتقصٍ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.
وأوضحت أنه يتم تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.
كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.