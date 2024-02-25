https://sputnikarabic.ae/20240225/مصر-ترد-على-مزاعم-تسرب-فيروس-جديد-إلى-البلاد-عبر-الوافدين-من-الخارج-1086389818.html

مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج

مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.وأضافت الصحة المصرية أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".وأكدت امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/وزير-الصحة-المصري-ما-نراه-في-مصابي-غزة-لم-نره-أبدا-في-حياتنا-الطبية-العادية-1083269246.html

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