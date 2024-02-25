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مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج
مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.وأضافت الصحة المصرية أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".وأكدت امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الصحة

مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج

11:41 GMT 25.02.2024
© AFP 2023 / -ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / -
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.
وأضافت الصحة المصرية أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".
وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في البلاد "مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية".
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وأكدت امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.
وأوضحت أنه يتم تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.
كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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