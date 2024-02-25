https://sputnikarabic.ae/20240225/هيئة-بحرية-بريطانية-تتلقى-تقريرا-عن-تحركات-غير-عادية-لزورق-سريع-شرقي-الإمارات-1086401665.html
هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن تحركات "غير عادية" لزورق سريع شرق الإمارات
هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن تحركات "غير عادية" لزورق سريع شرق الإمارات
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت تقريرا عن تحركات "غير عادية" لزورق سريع، على بعد 20 ميلًا بحريًا شرق إمارة خورفكان، على... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها "تلقت تقريرًا عن تحركات غير عادية لزورق سريع صغير، على بعد 20 ميلًا بحريًا شرقي خورفكان، بالإمارات العربية المتحدة".وأشارت إلى أن "الزورق كان مزودا بمحرك خارجي واحد، مع وجود شخصين على متن الزورق يرتديان زيا عسكريا مموها".ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 40 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي."أنصار الله": استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن عدوان مدان ومرفوض وانتهاك للسيادة
https://sputnikarabic.ae/20240225/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-7-أشخاص-بقصف-أمريكي-بريطاني-على-تعز-في-اليمن-1086396378.html
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الامارات العربية المتحدة, العالم
هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن تحركات "غير عادية" لزورق سريع شرق الإمارات
20:17 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 20:28 GMT 25.02.2024)
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت تقريرا عن تحركات "غير عادية" لزورق سريع، على بعد 20 ميلًا بحريًا شرق إمارة خورفكان، على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها "تلقت تقريرًا عن تحركات غير عادية لزورق سريع صغير، على بعد 20 ميلًا بحريًا شرقي خورفكان، بالإمارات العربية المتحدة".
وأشارت إلى أن "الزورق كان مزودا بمحرك خارجي واحد، مع وجود شخصين على متن الزورق يرتديان زيا عسكريا مموها".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب الاستراتيجي، بعد شنّ جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجمات تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 40 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر
، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية
الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.