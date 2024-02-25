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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تختبئ-داخل-ملجأ-في-أوديسا-1086383155.html
وزيرة الخارجية الألمانية تختبئ داخل ملجأ في أوديسا
وزيرة الخارجية الألمانية تختبئ داخل ملجأ في أوديسا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا بسبب تحذير من غارة جوية. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:29+0000
2024-02-25T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت صحيفة "تسايت" الألمانية نقلاً عن صحفي رافق الوزيرة: "أُجبرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لأوكرانيا في أوديسا، على زيارة أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة لغارة جوية".وكما يشير المنشور، بعد حوالي ربع ساعة غادرت الوزيرة الملجأ.وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية بشكل مباشر إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس". ومع ذلك، في نفس اليوم، تم اعتماد مشروع قرار بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى دون ذكر صواريخ "توروس".يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20240225/دبابة-تي-62إم-تتحول-إلى-حصن-متنقل-حقيقي--1086382796.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

وزيرة الخارجية الألمانية تختبئ داخل ملجأ في أوديسا

07:29 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 07:33 GMT 25.02.2024)
© AFP 2023 / EFREM LUKATSKYوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الأوكراني، بعد محادثاتهما في كييف، 11 سبتمبر/ أيلول 2023
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الأوكراني، بعد محادثاتهما في كييف، 11 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / EFREM LUKATSKY
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا بسبب تحذير من غارة جوية.
وكتبت صحيفة "تسايت" الألمانية نقلاً عن صحفي رافق الوزيرة: "أُجبرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لأوكرانيا في أوديسا، على زيارة أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة لغارة جوية".
وكما يشير المنشور، بعد حوالي ربع ساعة غادرت الوزيرة الملجأ.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي
07:08 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك وصلت في زيارة إلى أوديسا، ولم يتم الإعلان عن ذلك مسبقًا لأسباب أمنية.
وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية بشكل مباشر إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس". ومع ذلك، في نفس اليوم، تم اعتماد مشروع قرار بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى دون ذكر صواريخ "توروس".
يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
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