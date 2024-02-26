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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240226/إعلام-يكشف-مقدار-مساعدات-الأسلحة-الأوروبية-اللازمة-لأوكرانيا-في-حال-غياب-الدعم-الأمريكي-1086428085.html
إعلام يكشف مقدار مساعدات الأسلحة الأوروبية اللازمة لأوكرانيا في حال غياب الدعم الأمريكي
إعلام يكشف مقدار مساعدات الأسلحة الأوروبية اللازمة لأوكرانيا في حال غياب الدعم الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة، نقلا عن مصدر، اليوم الاثنين، بأن الدول الأوروبية يجب أن تخصص نحو 10% من الإنفاق الدفاعي لمساعدة أوكرانيا من أجل الفوز، وستزيد الحاجة إلى ما يقرب... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T16:03+0000
2024-02-26T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأوضحت الصحيفة: "يجب على كل دولة إرسال 10% من إنفاقها الدفاعي إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الفوز، لكن هذا الرقم سيقترب من 20% إذا لم تكن هناك مساعدة عسكرية أخرى من الولايات المتحدة". وفي وقت سابق، صرح معهد "كيل" للاقتصاد العالمي أنه سيتعين على أوروبا مضاعفة الحجم والوتيرة الحالية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل استبدال الدعم الذي تتلقاه كييف من الولايات المتحدة في عام 2024.وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح اليوم الاثنين، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.وأضاف فيكو للصحفيين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، أنه "بالنسبة لي، اجتماع اليوم هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل إيجابي وبناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان".وتابع فيكو: "إنه يجعل بشرتي تقشعر، لأن مجموعة من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240226/تدمير-أول-دبابة-أبرامز-أمريكية-تفاخر-بها-نظام-كييف-بفيديو-دعائي-1086426377.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يكشف مقدار مساعدات الأسلحة الأوروبية اللازمة لأوكرانيا في حال غياب الدعم الأمريكي

16:03 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت صحيفة، نقلا عن مصدر، اليوم الاثنين، بأن الدول الأوروبية يجب أن تخصص نحو 10% من الإنفاق الدفاعي لمساعدة أوكرانيا من أجل الفوز، وستزيد الحاجة إلى ما يقرب من 20% إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم الدعم لكييف.
وأوضحت الصحيفة: "يجب على كل دولة إرسال 10% من إنفاقها الدفاعي إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الفوز، لكن هذا الرقم سيقترب من 20% إذا لم تكن هناك مساعدة عسكرية أخرى من الولايات المتحدة".

وأضافت صحيفة "الغارديان"، وفقا لمصادرها، أن على أوروبا أن تحدد أيضا تلك المصانع التي يمكن أن تزيد من إنتاج الذخيرة، على المدى القريب.

وفي وقت سابق، صرح معهد "كيل" للاقتصاد العالمي أنه سيتعين على أوروبا مضاعفة الحجم والوتيرة الحالية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل استبدال الدعم الذي تتلقاه كييف من الولايات المتحدة في عام 2024.
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:15 GMT

وسيعقد اجتماع في باريس، اليوم الاثنين، حيث سيناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الوضع في أوكرانيا.

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح اليوم الاثنين، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.
وأضاف فيكو للصحفيين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، أنه "بالنسبة لي، اجتماع اليوم هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل إيجابي وبناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان".
وتابع فيكو: "إنه يجعل بشرتي تقشعر، لأن مجموعة من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
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