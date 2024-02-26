https://sputnikarabic.ae/20240226/إعلان-التطهير-الكامل-لمدينة-أفدييفكا-1086416006.html
إعلان التطهير الكامل لمدينة أفدييفكا
إعلان التطهير الكامل لمدينة أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T09:21+0000
2024-02-26T09:21+0000
2024-02-26T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086274375_0:67:1686:1015_1920x0_80_0_0_dfc8d5101241b9f008ccd901f8dbd673.jpg
وقال بوشيلين للقناة الأولى: "بناءً على المعلومات التي لدي، واستنادًا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر".ووفقا له، الآن هناك كل المتطلبات الأساسية لإعادة بناء المدينة. وأضاف أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.وفي يوم السبت 17 فبراير/شباط، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من ألف ونصف جندي.أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-الجزء-الجنوبي-من-رابوتينو-1086412564.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086274375_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_29d99d2b49af66f50b206f32c03558d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلان التطهير الكامل لمدينة أفدييفكا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.
وقال بوشيلين للقناة الأولى: "بناءً على المعلومات التي لدي، واستنادًا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر".
ووفقا له، الآن هناك كل المتطلبات الأساسية لإعادة بناء المدينة. وأضاف أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.
أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.
وفي يوم السبت 17 فبراير/شباط، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من ألف ونصف جندي.
أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.