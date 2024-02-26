افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم والأضخم في أفريقيا... صور وفيديو
© Photo / TWITTER الجزائر تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم
© Photo / TWITTER
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افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، مسجدا ضخما على ساحل البحر المتوسط، يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم وأكبر مسجد في أفريقيا.
ويضم تصميمه الحديث، زخارف عربية وشمال أفريقية تكريما للتقاليد والثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى مهبط للمروحيات، ومكتبة يمكنها استيعاب ما يصل إلى مليون كتاب.
رئيس الجمهورية 🇩🇿 #عبد_المجيد_تبون يصل إلى #جامع_الجزائر للإشراف على مراسم التدشين الرسمي للجامع بكل مرافقه pic.twitter.com/RgWrGcdyRO— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) February 25, 2024
ويتميز "جامع الجزائر الكبير"، الذي شيدته شركة إعمار صينية خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بمئذنته الأطول في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 256 مترا.
🔴صرح حضاري جزائري ضخم على سواحل المتوسط بقبة قطرها 50 مترا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2024
افتتحت الجزائر مسجدا ضخما يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم والأضخم في أفريقيا، صمم لاستيعاب 120 ألف مصل بقاعة تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع ويضم مكتبة تحتوي على مليون كتاب وبيتا للقرآن ومتحفا للفن والتاريخ ومركزا للأبحاث. pic.twitter.com/mnKkaYN4sv
قال علي محمد صلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إن الافتتاح سيرشد المسلمين "إلى الخير والاعتدال".
24 فبراير, 16:25 GMT
ويعد الاحتفال شرفيا بشكل أساسي، حيث كانت أبواب المسجد مفتوحة أمام السياح الدوليين وزوار الدولة منذ ما يقرب من 5 سنوات، بينما تم تأجيل حفل افتتاح سابق.
يتيح توقيت الافتتاح، فتح المسجد رسميا أمام الجمهور في الوقت المناسب لاستضافة صلاة التراويح خلال شهر رمضان الذي يبدأ الشهر المقبل.
يشار إلى أن المسجد في الأصل هو مشروع للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي صممه ليكون الأكبر في أفريقيا، إذ كان يرغب في أن يكون إرثه، وأطلق عليه "مسجد عبد العزيز بوتفليقة"، ليشبه بدرجة كبيرة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب.