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https://sputnikarabic.ae/20240226/افتتاح-ثالث-أكبر-مسجد-في-العالم-والأضخم-في-أفريقيا-صور-وفيديو-1086411196.html
افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم والأضخم في أفريقيا... صور وفيديو
افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم والأضخم في أفريقيا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، مسجدا ضخما على ساحل البحر المتوسط، يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم وأكبر مسجد في أفريقيا. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T08:04+0000
2024-02-26T08:04+0000
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ويضم تصميمه الحديث، زخارف عربية وشمال أفريقية تكريما للتقاليد والثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى مهبط للمروحيات، ومكتبة يمكنها استيعاب ما يصل إلى مليون كتاب.ويتميز "جامع الجزائر الكبير"، الذي شيدته شركة إعمار صينية خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بمئذنته الأطول في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 256 مترا. قال علي محمد صلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إن الافتتاح سيرشد المسلمين "إلى الخير والاعتدال".ويعد الاحتفال شرفيا بشكل أساسي، حيث كانت أبواب المسجد مفتوحة أمام السياح الدوليين وزوار الدولة منذ ما يقرب من 5 سنوات، بينما تم تأجيل حفل افتتاح سابق. يشار إلى أن المسجد في الأصل هو مشروع للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي صممه ليكون الأكبر في أفريقيا، إذ كان يرغب في أن يكون إرثه، وأطلق عليه "مسجد عبد العزيز بوتفليقة"، ليشبه بدرجة كبيرة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب.الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما
https://sputnikarabic.ae/20240224/تبون-الجزائر-تعيش-تحولا-عميقا-على-كافة-الأصعدة-1086374476.html
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العالم العربي
العالم العربي

افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم والأضخم في أفريقيا... صور وفيديو

08:04 GMT 26.02.2024
© Photo / TWITTER الجزائر تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم
الجزائر تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Photo / TWITTER
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افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، مسجدا ضخما على ساحل البحر المتوسط، يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم وأكبر مسجد في أفريقيا.
ويضم تصميمه الحديث، زخارف عربية وشمال أفريقية تكريما للتقاليد والثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى مهبط للمروحيات، ومكتبة يمكنها استيعاب ما يصل إلى مليون كتاب.
ويتميز "جامع الجزائر الكبير"، الذي شيدته شركة إعمار صينية خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بمئذنته الأطول في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 256 مترا.
قال علي محمد صلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إن الافتتاح سيرشد المسلمين "إلى الخير والاعتدال".
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ويعد الاحتفال شرفيا بشكل أساسي، حيث كانت أبواب المسجد مفتوحة أمام السياح الدوليين وزوار الدولة منذ ما يقرب من 5 سنوات، بينما تم تأجيل حفل افتتاح سابق.
يتيح توقيت الافتتاح، فتح المسجد رسميا أمام الجمهور في الوقت المناسب لاستضافة صلاة التراويح خلال شهر رمضان الذي يبدأ الشهر المقبل.
يشار إلى أن المسجد في الأصل هو مشروع للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي صممه ليكون الأكبر في أفريقيا، إذ كان يرغب في أن يكون إرثه، وأطلق عليه "مسجد عبد العزيز بوتفليقة"، ليشبه بدرجة كبيرة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب.
الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما
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