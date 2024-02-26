https://sputnikarabic.ae/20240226/الجيش-الإسرائيلي-يقدم-خطة-لإجلاء-المدنيين-من-رفح-جنوب-غزة-1086403647.html
الجيش الإسرائيلي يقدم خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب غزة
الجيش الإسرائيلي يقدم خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب غزة
سبوتنيك عربي
قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T03:05+0000
2024-02-26T03:05+0000
2024-02-26T03:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة، "في وقت مبكر من صباح الاثنين، قدم الجيش الإسرائيلي إلى مجلس الحرب الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين في غزة من رفح".وأشار البيان إلى أن الخطة تهدف إلى إجلاء المدنيين من منطقة العمليات القتالية، دون تقديم تفاصيل إضافية.كما وافق الجيش على خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة "من شأنها أن تمنع عمليات السرقة".
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العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقدم خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب غزة
قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة، "في وقت مبكر من صباح الاثنين، قدم الجيش الإسرائيلي إلى مجلس الحرب الإسرائيلي
خطة لإجلاء المدنيين في غزة من رفح".
وأشار البيان إلى أن الخطة تهدف إلى إجلاء المدنيين من منطقة العمليات القتالية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
كما وافق الجيش على خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة "من شأنها أن تمنع عمليات السرقة".