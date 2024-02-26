https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تدمر-الرادار-الأوكراني-مالاخيت-فيديو-1086404275.html
القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو
القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تداول فيديو، لتدمير الرادار الأوكراني بي-18 "مالاخيت"، بالقرب من قرية فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T05:09+0000
2024-02-26T05:09+0000
2024-02-26T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
تم تنفيذ الضربة باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، ربما القاذفة الأسرع من الصوت "سو-34"، باستخدام الصاروخ الموحد "إكس-35أو" صغير الحجم التكتيكي، من مسافة 260 كم.وتُظهر اللقطات كيف تقوم الذخيرة المذكورة بإصابة الرادار المحدد بدقة عالية. ونتيجة لذلك، لم يبق شيء عمليا من الرادار.ونجحت القوات المسلحة الروسية في اختبار استخدام "إكس-35أ" ضد أهداف أرضية خلال الحرب في سوريا، وفقا لموقع "توب كور".تجدر الإشارة إلى أن الرادار "مالاخيت" هو نسخة حديثة من الرادار السوفييتي "تيريك" الذي تصنعه شركة "أوكراسبيتس تيخنيكا"ودخل خدمة القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2012. بعد عقد من أعمال التحسين، ابتكر الأوكرانيون رادارًا مزودًا بمصفوفة هوائيات رقمية وجهاز إرسال.يكتشف "مالاخيت" الأهداف المتحركة بسرعات تصل إلى 1000 م/ث، ويتتبع ما يصل إلى 256 هدفًا على مسافة تصل إلى 400 كم، ويسمح باكتشاف الأجسام الطائرة الصغيرة والدقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20240226/طاقم-سو-34-يسقط-قنبلة-على-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسكفيديو-1086404146.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو
تم تداول فيديو، لتدمير الرادار الأوكراني بي-18 "مالاخيت"، بالقرب من قرية فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تنفيذ الضربة باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، ربما القاذفة الأسرع من الصوت "سو-34"، باستخدام الصاروخ الموحد "إكس-35أو" صغير الحجم التكتيكي، من مسافة 260 كم.
وتُظهر اللقطات كيف تقوم الذخيرة المذكورة بإصابة الرادار المحدد بدقة عالية. ونتيجة لذلك، لم يبق شيء عمليا من الرادار.
ونجحت القوات المسلحة الروسية في اختبار استخدام "إكس-35أ" ضد أهداف أرضية خلال الحرب في سوريا، وفقا لموقع "توب كور"
.
تجدر الإشارة إلى أن الرادار "مالاخيت" هو نسخة حديثة من الرادار السوفييتي "تيريك" الذي تصنعه شركة "أوكراسبيتس تيخنيكا"ودخل خدمة القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2012. بعد عقد من أعمال التحسين، ابتكر الأوكرانيون رادارًا مزودًا بمصفوفة هوائيات رقمية وجهاز إرسال.
يكتشف "مالاخيت" الأهداف المتحركة بسرعات تصل إلى 1000 م/ث، ويتتبع ما يصل إلى 256 هدفًا على مسافة تصل إلى 400 كم، ويسمح باكتشاف الأجسام الطائرة الصغيرة والدقيقة.