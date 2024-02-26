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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تدمر-الرادار-الأوكراني-مالاخيت-فيديو-1086404275.html
القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو
القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تداول فيديو، لتدمير الرادار الأوكراني بي-18 "مالاخيت"، بالقرب من قرية فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T05:09+0000
2024-02-26T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تنفيذ الضربة باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، ربما القاذفة الأسرع من الصوت "سو-34"، باستخدام الصاروخ الموحد "إكس-35أو" صغير الحجم التكتيكي، من مسافة 260 كم.وتُظهر اللقطات كيف تقوم الذخيرة المذكورة بإصابة الرادار المحدد بدقة عالية. ونتيجة لذلك، لم يبق شيء عمليا من الرادار.ونجحت القوات المسلحة الروسية في اختبار استخدام "إكس-35أ" ضد أهداف أرضية خلال الحرب في سوريا، وفقا لموقع "توب كور".تجدر الإشارة إلى أن الرادار "مالاخيت" هو نسخة حديثة من الرادار السوفييتي "تيريك" الذي تصنعه شركة "أوكراسبيتس تيخنيكا"ودخل خدمة القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2012. بعد عقد من أعمال التحسين، ابتكر الأوكرانيون رادارًا مزودًا بمصفوفة هوائيات رقمية وجهاز إرسال.يكتشف "مالاخيت" الأهداف المتحركة بسرعات تصل إلى 1000 م/ث، ويتتبع ما يصل إلى 256 هدفًا على مسافة تصل إلى 400 كم، ويسمح باكتشاف الأجسام الطائرة الصغيرة والدقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20240226/طاقم-سو-34-يسقط-قنبلة-على-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسكفيديو-1086404146.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو

05:09 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم تداول فيديو، لتدمير الرادار الأوكراني بي-18 "مالاخيت"، بالقرب من قرية فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تنفيذ الضربة باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، ربما القاذفة الأسرع من الصوت "سو-34"، باستخدام الصاروخ الموحد "إكس-35أو" صغير الحجم التكتيكي، من مسافة 260 كم.
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
04:34 GMT
وتُظهر اللقطات كيف تقوم الذخيرة المذكورة بإصابة الرادار المحدد بدقة عالية. ونتيجة لذلك، لم يبق شيء عمليا من الرادار.
ونجحت القوات المسلحة الروسية في اختبار استخدام "إكس-35أ" ضد أهداف أرضية خلال الحرب في سوريا، وفقا لموقع "توب كور".
تجدر الإشارة إلى أن الرادار "مالاخيت" هو نسخة حديثة من الرادار السوفييتي "تيريك" الذي تصنعه شركة "أوكراسبيتس تيخنيكا"ودخل خدمة القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2012. بعد عقد من أعمال التحسين، ابتكر الأوكرانيون رادارًا مزودًا بمصفوفة هوائيات رقمية وجهاز إرسال.
يكتشف "مالاخيت" الأهداف المتحركة بسرعات تصل إلى 1000 م/ث، ويتتبع ما يصل إلى 256 هدفًا على مسافة تصل إلى 400 كم، ويسمح باكتشاف الأجسام الطائرة الصغيرة والدقيقة.
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