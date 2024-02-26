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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-الجزء-الجنوبي-من-رابوتينو-1086412564.html
القوات الروسية تسيطر على الجزء الجنوبي من رابوتينو
القوات الروسية تسيطر على الجزء الجنوبي من رابوتينو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T08:26+0000
2024-02-26T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو". وبحسب روغوف، أقامت القوات الأوكرانية مواقع قتالية في مقبرة تقع في الجزء الشمالي من رابوتينو.وأضاف: "إن المركز الرئيسي لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المناطق المحصنة الموجودة، هو المقبرة. وتحصن العدو في الجزء الشمالي من القرية في المقبرة، وقام بتجهيز مواقع قتالية ومخابئ في منطقة شارع ميرا". وكان حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد صرح في وقت سابق أن "رابوتينو ظلت حتى وقت قريب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية "الرمز الرئيسي للهجوم المضاد في الصيف"، حيث دفعت القوات المسلحة الأوكرانية ثمناً لا يقاس بآلاف الأرواح البشرية وفقدت كمية هائلة من المعدات من أجل هذه القطعة من الأرض. واتضح فيما بعد، كان ذلك بلا جدوى! لقد تغير الوضع على الجبهة بشكل جذري: جنودنا الشجعان دخلوا رابوتينو، مما أدى إلى إفشال النجاح قصير المدى للقوات المسلحة الأوكرانية تمامًا".
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تدمر-الرادار-الأوكراني-مالاخيت-فيديو-1086404275.html
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على الجزء الجنوبي من رابوتينو

08:26 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 08:35 GMT 26.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو".
وبحسب روغوف، أقامت القوات الأوكرانية مواقع قتالية في مقبرة تقع في الجزء الشمالي من رابوتينو.
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وأضاف: "إن المركز الرئيسي لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المناطق المحصنة الموجودة، هو المقبرة. وتحصن العدو في الجزء الشمالي من القرية في المقبرة، وقام بتجهيز مواقع قتالية ومخابئ في منطقة شارع ميرا".

وأشار روغوف إلى أن الجيش الروسي يحرر القرية مترا بعد متر.

وكان حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد صرح في وقت سابق أن "رابوتينو ظلت حتى وقت قريب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية "الرمز الرئيسي للهجوم المضاد في الصيف"، حيث دفعت القوات المسلحة الأوكرانية ثمناً لا يقاس بآلاف الأرواح البشرية وفقدت كمية هائلة من المعدات من أجل هذه القطعة من الأرض. واتضح فيما بعد، كان ذلك بلا جدوى! لقد تغير الوضع على الجبهة بشكل جذري: جنودنا الشجعان دخلوا رابوتينو، مما أدى إلى إفشال النجاح قصير المدى للقوات المسلحة الأوكرانية تمامًا".
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