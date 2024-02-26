https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-أكثر-فائدة-على-محور-دونيتسك-1086418659.html

القوات الروسية تسيطر على خطوط أكثر فائدة على محور دونيتسك

القوات الروسية تسيطر على خطوط أكثر فائدة على محور دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" أطلقت النار على تجمعات من القوة البشرية ومعدات لواء المشاة 141 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T11:18+0000

2024-02-26T11:18+0000

2024-02-26T11:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "تم صد سبع هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواءي المشاة الآليين 32 و57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى هجومين مضادين لوحدات من اللواء الميكانيكي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منظومتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات اللواء الهجومي الميكانيكي الثامن والعشرين واللواء 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق كورديموفكا وأندريفكا وكراسني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسر العدو أكثر من 420 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز إن777، بالإضافة إلى محطة مضادة للمدافع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تحرر-لاستوشكينو-على-محور-أفدييفكا---1086417574.html

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