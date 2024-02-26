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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-أكثر-فائدة-على-محور-دونيتسك-1086418659.html
القوات الروسية تسيطر على خطوط أكثر فائدة على محور دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على خطوط أكثر فائدة على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" أطلقت النار على تجمعات من القوة البشرية ومعدات لواء المشاة 141 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T11:18+0000
2024-02-26T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "تم صد سبع هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواءي المشاة الآليين 32 و57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى هجومين مضادين لوحدات من اللواء الميكانيكي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منظومتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات اللواء الهجومي الميكانيكي الثامن والعشرين واللواء 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق كورديموفكا وأندريفكا وكراسني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسر العدو أكثر من 420 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز إن777، بالإضافة إلى محطة مضادة للمدافع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تحرر-لاستوشكينو-على-محور-أفدييفكا---1086417574.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على خطوط أكثر فائدة على محور دونيتسك

11:18 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" أطلقت النار على تجمعات من القوة البشرية ومعدات لواء المشاة 141 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية بيشانوي في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "تم صد سبع هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواءي المشاة الآليين 32 و57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى هجومين مضادين لوحدات من اللواء الميكانيكي 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منظومتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا
10:33 GMT
وفي اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات اللواء الهجومي الميكانيكي الثامن والعشرين واللواء 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق كورديموفكا وأندريفكا وكراسني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسر العدو أكثر من 420 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز إن777، بالإضافة إلى محطة مضادة للمدافع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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