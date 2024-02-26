https://sputnikarabic.ae/20240226/المفوضية-الأوروبية-تدعو-كييف-إلى-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-لبيعها-إلى-دول-ثالثة-1086426903.html

المفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى تصدير الحبوب الأوكرانية لبيعها لدول ثالثة

المفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى تصدير الحبوب الأوكرانية لبيعها لدول ثالثة

سبوتنيك عربي

دعا المفوض الأوروبي للزراعة، يانوش فويسيتشوفسكي، كييف إلى التعامل مع وضع المزارعين الأوروبيين بتفهم، وبذل الجهود في إطار التعاون لتصدير الحبوب الأوكرانية من... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T15:40+0000

2024-02-26T15:40+0000

2024-02-26T15:42+0000

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وصرح فويسيتشوفسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، أنه "أصبح الوضع صعبا في السوق الأوروبية، ولذلك من الناحية المثالية، نحتاج إلى مساعدة أوكرانيا في العبور والنقل عبر الموانئ، حتى يمكن إرسال المنتجات إلى الأسواق التي تبيع فيها أوكرانيا الحبوب، وبالتالي نحن نحتاج إلى التعاون الأوكراني في ذلك".وأضاف المفوض الأوروبي أنه "على الجانب الأوكراني... موقفها هو عامل رئيسي في هذا الشأن، ويجب على شركائنا الأوكرانيين أن يفهموا وضع المزارعين جيدًا". واحتج المزارعون الفرنسيون، يوم السبت، الذين قضوا الليل في مخيم أمام مركز المعارض في العاصمة الفرنسية باريس، على وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المعرض الزراعي في باريس.في الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدّعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.

https://sputnikarabic.ae/20240226/سلوفاكيا-بعض-دول-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1086422240.html

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