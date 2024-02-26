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https://sputnikarabic.ae/20240226/انطلاق-منتدى-التعددية-القطبية-بحضور-131-دولة-فيديو--1086417394.html
انطلاق منتدى "التعددية القطبية" بحضور 131 دولة... فيديو
انطلاق منتدى "التعددية القطبية" بحضور 131 دولة... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت فعاليات المؤتمر الثاني للحركة الدولية "محبو روسيا"، ومنتدى "التعددية القطبية"، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور ممثلي أكثر من 131 دولة. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T10:06+0000
2024-02-26T10:39+0000
روسيا
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ويقام هذا الحدث الضخم للمرة الثانية في روسيا في مجمع لومونوسوف ويجمع مثقفين من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.ومن بين الذين شاركوا في المنتدى، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والفيلسوف والمفكر السياسي الروسي ألكسندر دوغين.ويناقش المشاركون قضايا النظام العالمي متعدد الأقطاب، وحوار الثقافات والحضارات، وحماية القيم التقليدية، ومعارضة الهيمنة الغربية وثقافة الإلغاء وغيرها.
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انطلاق منتدى "التعددية القطبية" بحضور 131 دولة... فيديو

10:06 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 26.02.2024)
© Sputnikفعاليات منتدى "التعددية القطبية"، الذي يندرج في إطار المؤتمر الثاني للحركة الدولية "محبو روسيا"
فعاليات منتدى التعددية القطبية، الذي يندرج في إطار المؤتمر الثاني للحركة الدولية محبو روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik
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بدأت فعاليات المؤتمر الثاني للحركة الدولية "محبو روسيا"، ومنتدى "التعددية القطبية"، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور ممثلي أكثر من 131 دولة.
ويقام هذا الحدث الضخم للمرة الثانية في روسيا في مجمع لومونوسوف ويجمع مثقفين من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
ومن بين الذين شاركوا في المنتدى، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والفيلسوف والمفكر السياسي الروسي ألكسندر دوغين.
ويناقش المشاركون قضايا النظام العالمي متعدد الأقطاب، وحوار الثقافات والحضارات، وحماية القيم التقليدية، ومعارضة الهيمنة الغربية وثقافة الإلغاء وغيرها.
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