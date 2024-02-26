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https://sputnikarabic.ae/20240226/بعد-إغلاقه-لأكثر-من-13-عاما-إسرائيل-تستعد-لفتح-معبر-المنطار-1086433958.html
بعد إغلاقه لأكثر من 13 عاما... إسرائيل تستعد لفتح معبر "المنطار"
بعد إغلاقه لأكثر من 13 عاما... إسرائيل تستعد لفتح معبر "المنطار"
سبوتنيك عربي
تستعد إسرائيل لإعادة فتح معبر المنطار (كارني) الحدودي مع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، بعد وقف معبري كرم أبو سالم ونيتساريم من قبل... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

بعد إغلاقه لأكثر من 13 عاما... إسرائيل تستعد لفتح معبر "المنطار"

19:18 GMT 26.02.2024
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تستعد إسرائيل لإعادة فتح معبر المنطار (كارني) الحدودي مع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، بعد وقف معبري كرم أبو سالم ونيتساريم من قبل متظاهرين إسرائيليين رفضا لدخول تلك المساعدات، وهو المعبر الذي أغلق، نهائيا، في 2011.
إسرائيل تستعد لفتح معبر المنطار - سبوتنيك عربي
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