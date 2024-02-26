https://sputnikarabic.ae/20240226/بعد-تصديها-لـهجوم-ثلاثي-ما-هو-سر-تفوق-دبابات-تي---90-الروسية-1086427035.html

بعد تصديها لـ"هجوم ثلاثي".. ما هو سر تفوق دبابات "تي - 90" الروسية؟

بعد تصديها لـ"هجوم ثلاثي".. ما هو سر تفوق دبابات "تي - 90" الروسية؟

سبوتنيك عربي

تمتلك دبابات "تي - 90" الروسية قدرات قتالية هائلة تجعلها واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم، وتعد "الوحش الروسي" الأحدث في سلسلة دبابات "تي"... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T15:48+0000

2024-02-26T15:48+0000

2024-02-26T15:48+0000

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وتمثل "تي - 90" واحدة من أكثر دبابات القتال الرئيسية انتشارا حول العالم وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحمل نسختها التصديرية اسم "تي - 90 إس"، التي صدرت روسيا آلاف الدبابات منها.وتجمع "تي - 90" بين أفضل صفات "تي - 72 بي إم" و"تي - 80"، إضافة إلى الصفات الجديدة الخاصة بها، وهي تمتلك ميزة التلقيم الذاتي للقذائف بما يوفر السرعة في التعامل مع الأهداف المعادية.ويمكن لـ"تي 90" أن تعبر موانع مائية عمقها 180 سنتيمترا، وتمتلك قوة نيرانية هائلة ونظام تدريع قوى يشمل درعا فولاذيا وآخر تفاعليا، إضافة إلى منظومة إلكترونية لإدارة النيران وقدرة كبيرة على المناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن لمنظومة الحماية الديناميكية الخاصة بالدبابة "تي - 90" أن تحميها من:المواصفات الفنية للدبابةويضم تسليح الدبابة:ويمكن للنسخة المطورة من الدبابة "تي - 90 إم إس" فرض هيمنتها على ساحات القتال بلا منازع، فهي تمتلك محركا قويا ونظام حركة موثوقا، إضافة للتسليح ونظام الإطلاق الآلي من وضعي الثبات والحركة، ونظام الحماية الفائقة ضد جميع أنواع الأسلحة الخارقة للدروع.ويؤكد ذلك مقطع فيديو متداول يثبت الموثوقية المذهلة لدبابة "تي-90"، التي تعرضت لهجوم بصاروخين من نظام "ستوغنا" الأوكراني في المقدمة وعلى جانب البرج، ثم انقضت طائرة مسيرة (معززة بالواقع الافتراضي) على الجزء الخلفي للدبابة.ورغم "الهجوم الثلاثي"، فإن القذائف الثلاث لم تؤثر على درع الدبابة، التي تمكنت من الصمود ومواصلة مهامها القتالية بفضل التصميم الفريد للبرج ونظام الصفائح الفولاذية العاكسة وألواح الدروع الخارجية والخلفية، ووحدات الحماية الديناميكية "كونتاكت - 5"، التي توفر حماية تكافئ درعا فولاذيا سمكه 1200 ملم.كما تمتلك "تي - 90" نظاما خاصا لتأمين الطاقم وقذائف يمكن تفجيرها عن بعد للاستخدام ضد قوات المشاة ونظام تشغيل عن بعد للمدافع الرشاشة ونظام ملاحة واتصالات رقمي، إضافة إلى نظام رؤية بالليزر يعمل على مدار الساعة ونظام رؤية بديل.

https://sputnikarabic.ae/20231109/إم-تي-يو---90-مدرعة-روسية-تتحول-إلى-جسر-متحرك-1082973114.html

https://sputnikarabic.ae/20240225/تي-90-تصمد-أمام-هجوم-من-ثلاث-جهات-فيديو-1086381746.html

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