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الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط وتدمر 6 قذائف غراد أوكرانية فوق أجواء منطقة بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20240226/روسيا-تحذر-دول-الناتو-من-خطورة-المشاركة-في-الصراع-ضد-قواتها-1086436305.html
روسيا تحذر دول "الناتو" من خطورة المشاركة في الصراع ضد قواتها
روسيا تحذر دول "الناتو" من خطورة المشاركة في الصراع ضد قواتها
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، إن روسيا حذرت مرارا دول "الناتو" من خطر مشاركتها المباشرة في... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T20:18+0000
2024-02-26T20:18+0000
روسيا
العالم
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وأوضح غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد حذرنا مرارا دول حلف شمال الأطلسي، التي تستخدم أوكرانيا ككبش فداء ضد بلدنا، من خطر مشاركتها المباشرة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية".واعتبرت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وإشراك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا سوف تصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وكرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية إعلانه الحاجة إلى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، والتي يتم حظرها من قبل الحزب الجمهوري، مخبرا كيف طلب من الرئيس جو بايدن، التأثير على معارضي الدعم من أجل عقد صفقة.وأعرب زيلينسكي عن أمله بأنه بالرغم من الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص الأموال.وأوضح زيلينسكي: "لقد قلت للرئيس بايدن: من فضلك، أطلب منك مساعدتي ومساعدة الشعب الأوكراني، يرجى عقد اجتماع واحد للديمقراطيين والجمهوريين معا، وأرجو أن نتمكن من عقد الصفقة".
https://sputnikarabic.ae/20240226/زيلينسكي-يستجدي-الجمهوريين-وبايدن-لمنحه-المساعدات-1086431682.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تحذر دول "الناتو" من خطورة المشاركة في الصراع ضد قواتها

20:18 GMT 26.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Wien Rathaus hochauflösend (cropped photo)قاعة مدينة فيينا، النمسا
قاعة مدينة فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Wien Rathaus hochauflösend (cropped photo)
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قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، إن روسيا حذرت مرارا دول "الناتو" من خطر مشاركتها المباشرة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية.
وأوضح غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد حذرنا مرارا دول حلف شمال الأطلسي، التي تستخدم أوكرانيا ككبش فداء ضد بلدنا، من خطر مشاركتها المباشرة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية".
وأشار غافريلوف إلى أن الاستمرار في استخدام كييف وتوجيهها ضد روسيا لن يؤدي إلى إضعاف روسيا، وإنما فقط يقود للتضحية بأوكرانيا.
واعتبرت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وإشراك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يستجدي الجمهوريين وبايدن لمنحه المساعدات
18:35 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا سوف تصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وكرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية إعلانه الحاجة إلى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، والتي يتم حظرها من قبل الحزب الجمهوري، مخبرا كيف طلب من الرئيس جو بايدن، التأثير على معارضي الدعم من أجل عقد صفقة.
وأعرب زيلينسكي عن أمله بأنه بالرغم من الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص الأموال.
وأوضح زيلينسكي: "لقد قلت للرئيس بايدن: من فضلك، أطلب منك مساعدتي ومساعدة الشعب الأوكراني، يرجى عقد اجتماع واحد للديمقراطيين والجمهوريين معا، وأرجو أن نتمكن من عقد الصفقة".
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