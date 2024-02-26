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https://sputnikarabic.ae/20240226/روسيا-تطور-نظاما-شاملا-للحماية-من-الطائرات-المسيرة-1086404761.html
روسيا تطور نظاما شاملا للحماية من الطائرات المسيرة
روسيا تطور نظاما شاملا للحماية من الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديسلاف كوستاريف، مدير التطوير في شركة "ستوبور"، أن النظام الشامل لحماية الأجسام من الطائرات المسيرة، الذي تم تطويره في روسيا، يتضمن وسائل للكشف عن... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T07:29+0000
2024-02-26T07:29+0000
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا بتطوير نظام "ستوبر" موحد يعتمد على أنظمة الكشف المكملة بعضها البعض، مثل محطة الرادار، وماسح الترددات اللاسلكية، ومحطة التعرف البصري على الطائرات المسيرة، ووسائل الإجراءات المضادة، مثل معدات التشويش ومجمع استبدال الإحداثيات".وأضاف كوستاريف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمح لنظام "ستوبور" بالعمل من دون مشغل.وأشار المدير: "تحتوي حزمة البرامج على ذكاء اصطناعي، مما يسمح لـ "ستوبر" بالعمل دون مساعدة مشغل. ويمكن تنزيل التقارير والمعلومات المؤرشفة حول الأحداث مباشرة على الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن دمج وسائل الكشف والتدابير المضادة من الشركات المصنعة الأخرى في نظامنا".ووفقا له، فإن منشآت الوقود والطاقة الروسية مجهزة بأنظمة ثابتة للكشف عن الطائرات المسيرة ومواجهتها.ونوه كوستاريف: "في الواقع، فإن الجزء الأكبر من هجمات الطائرات المسيرة يحدث في الليل، عندما يكون من الصعب على العين البشرية رؤية الأجسام الطائرة في السماء".
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تدمر-الرادار-الأوكراني-مالاخيت-فيديو-1086404275.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور نظاما شاملا للحماية من الطائرات المسيرة

07:29 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن فلاديسلاف كوستاريف، مدير التطوير في شركة "ستوبور"، أن النظام الشامل لحماية الأجسام من الطائرات المسيرة، الذي تم تطويره في روسيا، يتضمن وسائل للكشف عن الطائرات المسيرة وإسقاطها.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا بتطوير نظام "ستوبر" موحد يعتمد على أنظمة الكشف المكملة بعضها البعض، مثل محطة الرادار، وماسح الترددات اللاسلكية، ومحطة التعرف البصري على الطائرات المسيرة، ووسائل الإجراءات المضادة، مثل معدات التشويش ومجمع استبدال الإحداثيات".
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وأضاف كوستاريف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمح لنظام "ستوبور" بالعمل من دون مشغل.
وأشار المدير: "تحتوي حزمة البرامج على ذكاء اصطناعي، مما يسمح لـ "ستوبر" بالعمل دون مساعدة مشغل. ويمكن تنزيل التقارير والمعلومات المؤرشفة حول الأحداث مباشرة على الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن دمج وسائل الكشف والتدابير المضادة من الشركات المصنعة الأخرى في نظامنا".
ووفقا له، فإن منشآت الوقود والطاقة الروسية مجهزة بأنظمة ثابتة للكشف عن الطائرات المسيرة ومواجهتها.
ونوه كوستاريف: "في الواقع، فإن الجزء الأكبر من هجمات الطائرات المسيرة يحدث في الليل، عندما يكون من الصعب على العين البشرية رؤية الأجسام الطائرة في السماء".
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