عربي
https://sputnikarabic.ae/20240226/شولتس-انضمام-السويد-إلى-الناتو-سيعزز-أمن-أوروبا-والعالم-بأسره-1086432950.html
شولتس: انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره
شولتس: انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره
سبوتنيك عربي
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، تصديق البرلمان المجري على الطلب السويدي لعضوية الناتو بأنه انتصار مشترك، مشيرا إلى أن انضمام الدولة... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T18:57+0000
2024-02-26T18:57+0000
الناتو
السويد
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080685022_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_2ad0d848201078e78dcf557b22c94188.jpg
وأوضح شولتس في منشور على صفحته في "إكس": "طريق السويد إلى الناتو مفتوح، هذا انتصار لنا جميعا، من الجيد أن البرلمان المجري وافق اليوم على الانضمام، هذا القرار يعزز تحالفنا الدفاعي وبالتالي أمن أوروبا والعالم".بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك. إذ أنه وبعد التصديق، ستصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.صادقت أغلبية أعضاء البرلمان التركي، في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية للحكومة.وزير خارجية تركيا: السويد تدوس على الألغام ولفنلندا موقف مختلف لدينا
https://sputnikarabic.ae/20240226/البرلمان-المجري-يصادق-على-طلب-السويد-الانضمام-إلى-الناتو-1086429316.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080685022_0:0:2352:1764_1920x0_80_0_0_bdb1c9dece8516b2e35ea8ce8979f7c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, السويد, العالم
الناتو, السويد, العالم

شولتس: انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره

18:57 GMT 26.02.2024
© AFP 2023 / ADAM BERRYالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© AFP 2023 / ADAM BERRY
تابعنا عبر
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، تصديق البرلمان المجري على الطلب السويدي لعضوية الناتو بأنه انتصار مشترك، مشيرا إلى أن انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف سيجعله أقوى، فضلا عن تعزيز أمن أوروبا والعالم بأسره.
وأوضح شولتس في منشور على صفحته في "إكس": "طريق السويد إلى الناتو مفتوح، هذا انتصار لنا جميعا، من الجيد أن البرلمان المجري وافق اليوم على الانضمام، هذا القرار يعزز تحالفنا الدفاعي وبالتالي أمن أوروبا والعالم".
بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك. إذ أنه وبعد التصديق، ستصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.
وصادق البرلمان المجري على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الاجتماع الأول لدورة الربيع، اليوم الاثنين.
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
البرلمان المجري يصادق على طلب السويد الانضمام إلى الناتو
16:15 GMT
صادقت أغلبية أعضاء البرلمان التركي، في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".
وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية للحكومة.
وزير خارجية تركيا: السويد تدوس على الألغام ولفنلندا موقف مختلف لدينا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوع17:36 GMTВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала