https://sputnikarabic.ae/20240226/شولتس-انضمام-السويد-إلى-الناتو-سيعزز-أمن-أوروبا-والعالم-بأسره-1086432950.html
شولتس: انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره
شولتس: انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره
سبوتنيك عربي
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، تصديق البرلمان المجري على الطلب السويدي لعضوية الناتو بأنه انتصار مشترك، مشيرا إلى أن انضمام الدولة... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T18:57+0000
2024-02-26T18:57+0000
2024-02-26T18:57+0000
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وأوضح شولتس في منشور على صفحته في "إكس": "طريق السويد إلى الناتو مفتوح، هذا انتصار لنا جميعا، من الجيد أن البرلمان المجري وافق اليوم على الانضمام، هذا القرار يعزز تحالفنا الدفاعي وبالتالي أمن أوروبا والعالم".بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك. إذ أنه وبعد التصديق، ستصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.صادقت أغلبية أعضاء البرلمان التركي، في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية للحكومة.وزير خارجية تركيا: السويد تدوس على الألغام ولفنلندا موقف مختلف لدينا
https://sputnikarabic.ae/20240226/البرلمان-المجري-يصادق-على-طلب-السويد-الانضمام-إلى-الناتو-1086429316.html
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الناتو, السويد, العالم
شولتس: انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، تصديق البرلمان المجري على الطلب السويدي لعضوية الناتو بأنه انتصار مشترك، مشيرا إلى أن انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف سيجعله أقوى، فضلا عن تعزيز أمن أوروبا والعالم بأسره.
وأوضح شولتس في منشور على صفحته في "إكس": "طريق السويد إلى الناتو مفتوح، هذا انتصار لنا جميعا، من الجيد أن البرلمان المجري وافق اليوم على الانضمام، هذا القرار يعزز تحالفنا الدفاعي وبالتالي أمن أوروبا والعالم".
بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك. إذ أنه وبعد التصديق، ستصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.
وصادق البرلمان المجري على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الاجتماع الأول لدورة الربيع، اليوم الاثنين.
صادقت أغلبية أعضاء البرلمان التركي، في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".
وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية للحكومة.