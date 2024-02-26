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https://sputnikarabic.ae/20240226/صور-توثق-صراع-الحبوب-الأوكراني-البولندي-1086405282.html
صور توثق "صراع الحبوب" الأوكراني البولندي
صور توثق "صراع الحبوب" الأوكراني البولندي
سبوتنيك عربي
في الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور توثق "صراع الحبوب" الأوكراني البولندي

12:51 GMT 26.02.2024
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في الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدّعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.
© AFP 2023 / Mateusz Slodkowski

يظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في 25 فبراير 2024، أكوامًا من الذرة يُعتقد أنها تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.

يظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في 25 فبراير 2024، أكوامًا من الذرة يُعتقد أنها تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Mateusz Slodkowski

يظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في 25 فبراير 2024، أكوامًا من الذرة يُعتقد أنها تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Sergei Gapon

تظهر لافتة كتب عليها "أوقفوا التوريد غير الخاضع للرقابة للسلع من أوكرانيا" على مقطورة جرار، بينما يمر رجل يحمل العلم البولندي، بينما يغلق المزارعون البولنديون الطريق السريع الذي يربط بين وارسو ولوبلين خارج بلدة ريكي، منطقة لوبلين، خلال احتجاج من المزارعين في جميع أنحاء البلاد يعارضون تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ في 20 فبراير 2024.

تظهر لافتة كتب عليها &quot;أوقفوا التوريد غير الخاضع للرقابة للسلع من أوكرانيا&quot; على مقطورة جرار، بينما يمر رجل يحمل العلم البولندي، بينما يغلق المزارعون البولنديون الطريق السريع الذي يربط بين وارسو ولوبلين خارج بلدة ريكي، منطقة لوبلين، خلال احتجاج من المزارعين في جميع أنحاء البلاد يعارضون تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ في 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Sergei Gapon

تظهر لافتة كتب عليها "أوقفوا التوريد غير الخاضع للرقابة للسلع من أوكرانيا" على مقطورة جرار، بينما يمر رجل يحمل العلم البولندي، بينما يغلق المزارعون البولنديون الطريق السريع الذي يربط بين وارسو ولوبلين خارج بلدة ريكي، منطقة لوبلين، خلال احتجاج من المزارعين في جميع أنحاء البلاد يعارضون تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ في 20 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Yuriy Dyachyshyn

أشخاص يقودون دراجة نارية بالقرب من المركبات الزراعية الأوكرانية المدمرة التي جلبها المزارعون الأوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي في 24 فبراير 2024. بولندا وأوكرانيا بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية المحظورة على حدودهما، حسبما قال مدير مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك، لوكالة "فرانس برس"، في 23 فبراير 2024، إن المزارعين البولنديين يحتجون على ذلك.

أشخاص يقودون دراجة نارية بالقرب من المركبات الزراعية الأوكرانية المدمرة التي جلبها المزارعون الأوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي في 24 فبراير 2024. بولندا وأوكرانيا بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية المحظورة على حدودهما، حسبما قال مدير مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك، لوكالة &quot;فرانس برس&quot;، في 23 فبراير 2024، إن المزارعين البولنديين يحتجون على ذلك. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Yuriy Dyachyshyn

أشخاص يقودون دراجة نارية بالقرب من المركبات الزراعية الأوكرانية المدمرة التي جلبها المزارعون الأوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي في 24 فبراير 2024. بولندا وأوكرانيا بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية المحظورة على حدودهما، حسبما قال مدير مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك، لوكالة "فرانس برس"، في 23 فبراير 2024، إن المزارعين البولنديين يحتجون على ذلك.

© AFP 2023 / Mateusz Slodkowski

أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.

أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mateusz Slodkowski

أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة، بينما يكثفون احتجاجًا على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، 20 فبراير 2024.

يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة، بينما يكثفون احتجاجًا على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Czarek Sokolowski

يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة، بينما يكثفون احتجاجًا على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، 20 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Mateusz Slodkowski

أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.

أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mateusz Slodkowski

أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.

© AP Photo / Czarek Sokolowskiيقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، حيث يكثفون الاحتجاج على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي. وقد احتج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا مؤخرًا، خوفًا من أن تؤدي خطط الاتحاد الأوروبي لوضع قيود على استخدام المواد الكيميائية وانبعاثات الغازات الدفيئة إلى انخفاض الإنتاج والدخل. كما أنهم يثورون ضد المنافسة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة أوكرانيا.
احتجاجات المزارعين البولنديين على الحدود مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، حيث يكثفون الاحتجاج على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي. وقد احتج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا مؤخرًا، خوفًا من أن تؤدي خطط الاتحاد الأوروبي لوضع قيود على استخدام المواد الكيميائية وانبعاثات الغازات الدفيئة إلى انخفاض الإنتاج والدخل. كما أنهم يثورون ضد المنافسة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة أوكرانيا.
© AFP 2023 / Yuriy Dyachyshyn

شاحنة تمر بجوار مركبة زراعية أوكرانية مدمرة أحضرها مزارعون أوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي، في 24 فبراير 2024.

شاحنة تمر بجوار مركبة زراعية أوكرانية مدمرة أحضرها مزارعون أوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي، في 24 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yuriy Dyachyshyn

شاحنة تمر بجوار مركبة زراعية أوكرانية مدمرة أحضرها مزارعون أوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي، في 24 فبراير 2024.

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