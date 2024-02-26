صور توثق "صراع الحبوب" الأوكراني البولندي

يظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في 25 فبراير 2024، أكوامًا من الذرة يُعتقد أنها تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.
يظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في 25 فبراير 2024، أكوامًا من الذرة يُعتقد أنها تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.
تظهر لافتة كتب عليها "أوقفوا التوريد غير الخاضع للرقابة للسلع من أوكرانيا" على مقطورة جرار، بينما يمر رجل يحمل العلم البولندي، بينما يغلق المزارعون البولنديون الطريق السريع الذي يربط بين وارسو ولوبلين خارج بلدة ريكي، منطقة لوبلين، خلال احتجاج من المزارعين في جميع أنحاء البلاد يعارضون تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ في 20 فبراير 2024.
تظهر لافتة كتب عليها "أوقفوا التوريد غير الخاضع للرقابة للسلع من أوكرانيا" على مقطورة جرار، بينما يمر رجل يحمل العلم البولندي، بينما يغلق المزارعون البولنديون الطريق السريع الذي يربط بين وارسو ولوبلين خارج بلدة ريكي، منطقة لوبلين، خلال احتجاج من المزارعين في جميع أنحاء البلاد يعارضون تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ في 20 فبراير 2024.
أشخاص يقودون دراجة نارية بالقرب من المركبات الزراعية الأوكرانية المدمرة التي جلبها المزارعون الأوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي في 24 فبراير 2024. بولندا وأوكرانيا بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية المحظورة على حدودهما، حسبما قال مدير مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك، لوكالة "فرانس برس"، في 23 فبراير 2024، إن المزارعين البولنديين يحتجون على ذلك.
أشخاص يقودون دراجة نارية بالقرب من المركبات الزراعية الأوكرانية المدمرة التي جلبها المزارعون الأوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي في 24 فبراير 2024. بولندا وأوكرانيا بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية المحظورة على حدودهما، حسبما قال مدير مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك، لوكالة "فرانس برس"، في 23 فبراير 2024، إن المزارعين البولنديين يحتجون على ذلك.
أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.
أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.
يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة، بينما يكثفون احتجاجًا على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، 20 فبراير 2024.
يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة، بينما يكثفون احتجاجًا على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، 20 فبراير 2024.
أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.
أكوام من الذرة يُعتقد أنه تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.
شاحنة تمر بجوار مركبة زراعية أوكرانية مدمرة أحضرها مزارعون أوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي، في 24 فبراير 2024.
شاحنة تمر بجوار مركبة زراعية أوكرانية مدمرة أحضرها مزارعون أوكرانيون إلى الحدود الأوكرانية البولندية عند معبر كراكوفيتس الحدودي، في 24 فبراير 2024.