صور توثق "صراع الحبوب" الأوكراني البولندي

© AP Photo / Czarek Sokolowski يقود المزارعون البولنديون الجرارات في قافلة في مينسك مازوفيتسكي، بولندا، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، حيث يكثفون الاحتجاج على مستوى البلاد ضد استيراد الأطعمة الأوكرانية والسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي. وقد احتج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا مؤخرًا، خوفًا من أن تؤدي خطط الاتحاد الأوروبي لوضع قيود على استخدام المواد الكيميائية وانبعاثات الغازات الدفيئة إلى انخفاض الإنتاج والدخل. كما أنهم يثورون ضد المنافسة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة أوكرانيا.