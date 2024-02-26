https://sputnikarabic.ae/20240226/طاقم-سو-34-يسقط-قنبلة-على-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسكفيديو-1086404146.html
طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
سبوتنيك عربي
دمرت القاذفة المقاتلة "سو-34"، بمساعدة قنبلة "فاب"، تجمعًا للقوى البشرية والمعدات للعدو في اتجاه كوبيانسك. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للعمل القتالي... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T04:34+0000
2024-02-26T04:34+0000
2024-02-26T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080070161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee992c6bfb4de7bad20763ab4a4dfb1.jpg
قام طاقم القاذفة المقاتلة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية بغارة جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار مع وحدة التخطيط والتصحيح، وضرب المركبات المدرعة ومواقع أفراد من المسلحين الأوكرانيين.ونتيجة القصف تم تدمير كافة الأهداف. وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المقاتلة بنجاح إلى مطار المغادرة.يقوم طاقم الطائرة "سو-34"، بإلقاء قنابل جوية شديدة الانفجار على العدو، مما يجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.وفي وقت سابق، رافقت مقاتلة من طراز "سو-35إس" قاذفات قنابل في السماء في اتجاه كوبيانسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080070161_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6f673fd0d2c534827829fb87959e5c97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
دمرت القاذفة المقاتلة "سو-34"، بمساعدة قنبلة "فاب"، تجمعًا للقوى البشرية والمعدات للعدو في اتجاه كوبيانسك. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للعمل القتالي لطاقم "سو-34".
قام طاقم القاذفة المقاتلة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية بغارة جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار مع وحدة التخطيط والتصحيح، وضرب المركبات المدرعة ومواقع أفراد من المسلحين الأوكرانيين.
ونتيجة القصف تم تدمير كافة الأهداف. وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المقاتلة بنجاح إلى مطار المغادرة.
يقوم طاقم الطائرة "سو-34"، بإلقاء قنابل جوية شديدة الانفجار على العدو، مما يجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.
وفي وقت سابق، رافقت مقاتلة من طراز "سو-35إس" قاذفات قنابل في السماء في اتجاه كوبيانسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.