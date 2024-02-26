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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240226/طاقم-سو-34-يسقط-قنبلة-على-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسكفيديو-1086404146.html
طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
سبوتنيك عربي
دمرت القاذفة المقاتلة "سو-34"، بمساعدة قنبلة "فاب"، تجمعًا للقوى البشرية والمعدات للعدو في اتجاه كوبيانسك. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للعمل القتالي... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T04:34+0000
2024-02-26T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام طاقم القاذفة المقاتلة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية بغارة جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار مع وحدة التخطيط والتصحيح، وضرب المركبات المدرعة ومواقع أفراد من المسلحين الأوكرانيين.ونتيجة القصف تم تدمير كافة الأهداف. وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المقاتلة بنجاح إلى مطار المغادرة.يقوم طاقم الطائرة "سو-34"، بإلقاء قنابل جوية شديدة الانفجار على العدو، مما يجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.وفي وقت سابق، رافقت مقاتلة من طراز "سو-35إس" قاذفات قنابل في السماء في اتجاه كوبيانسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو

04:34 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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دمرت القاذفة المقاتلة "سو-34"، بمساعدة قنبلة "فاب"، تجمعًا للقوى البشرية والمعدات للعدو في اتجاه كوبيانسك. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للعمل القتالي لطاقم "سو-34".
قام طاقم القاذفة المقاتلة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية بغارة جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار مع وحدة التخطيط والتصحيح، وضرب المركبات المدرعة ومواقع أفراد من المسلحين الأوكرانيين.
ونتيجة القصف تم تدمير كافة الأهداف. وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المقاتلة بنجاح إلى مطار المغادرة.
يقوم طاقم الطائرة "سو-34"، بإلقاء قنابل جوية شديدة الانفجار على العدو، مما يجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.
وفي وقت سابق، رافقت مقاتلة من طراز "سو-35إس" قاذفات قنابل في السماء في اتجاه كوبيانسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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