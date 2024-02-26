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https://sputnikarabic.ae/20240226/غضب-عارم-في-السعودية-من-رونالدو-بسبب-حركة-غير-لائقة-صور-1086404904.html
غضب عارم في السعودية من رونالدو بسبب حركة "غير لائقة"... صور
غضب عارم في السعودية من رونالدو بسبب حركة "غير لائقة"... صور
سبوتنيك عربي
تعرض اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات شديدة بعد أن قام بـ"حركة غير لائقة" على ما يبدو بعد فوز النصر 3-2 على الشباب في مباراة بالدوري السعودي... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T07:46+0000
2024-02-26T07:46+0000
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رياضة
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وبعد صافرة النهاية، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو وهو يقوم بحركة تهكمية بدت مسيئة، ويبدو أنه كان يستهدف بها مشجعي نادي الشباب المنافس. وفي الخلفية، تسنى سماع هتافات "ميسي"، في إشارة إلى المنافس الأرجنتيني القديم لرونالدو، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".وأوردت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح تحقيقا في الواقعة.وأحرز رونالدو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل البرازيلي تاليسكا ثنائية متأخرة، بينها هدف قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليمنح النصر الفوز. وينافس النصر أيضا على لقب دوري أبطال آسيا ، وهي البطولة التي لم يفز بها من قبل، ويواجه العين الإماراتي في الدور ربع النهائي الشهر المقبل.دراسة تكشف أهمية التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع
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رياضة
رياضة

غضب عارم في السعودية من رونالدو بسبب حركة "غير لائقة"... صور

07:46 GMT 26.02.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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تعرض اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات شديدة بعد أن قام بـ"حركة غير لائقة" على ما يبدو بعد فوز النصر 3-2 على الشباب في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت يوم أمس الأحد.
وبعد صافرة النهاية، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو وهو يقوم بحركة تهكمية بدت مسيئة، ويبدو أنه كان يستهدف بها مشجعي نادي الشباب المنافس.
وفي الخلفية، تسنى سماع هتافات "ميسي"، في إشارة إلى المنافس الأرجنتيني القديم لرونالدو، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

في حين أن الكاميرات لم تلتقط الواقعة، إلا أن الانتقادات الموجهة للبرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، جاءت سريعة.

وأوردت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح تحقيقا في الواقعة.
وأحرز رونالدو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل البرازيلي تاليسكا ثنائية متأخرة، بينها هدف قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليمنح النصر الفوز.
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ويتأخر النصر عن غريمه صاحب الإنفاق الكبير، الهلال، بفارق 4 نقاط، لكنه لعب مباراة أكثر.

وينافس النصر أيضا على لقب دوري أبطال آسيا ، وهي البطولة التي لم يفز بها من قبل، ويواجه العين الإماراتي في الدور ربع النهائي الشهر المقبل.
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