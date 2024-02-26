غضب عارم في السعودية من رونالدو بسبب حركة "غير لائقة"... صور
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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تعرض اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات شديدة بعد أن قام بـ"حركة غير لائقة" على ما يبدو بعد فوز النصر 3-2 على الشباب في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت يوم أمس الأحد.
وبعد صافرة النهاية، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو وهو يقوم بحركة تهكمية بدت مسيئة، ويبدو أنه كان يستهدف بها مشجعي نادي الشباب المنافس.
وفي الخلفية، تسنى سماع هتافات "ميسي"، في إشارة إلى المنافس الأرجنتيني القديم لرونالدو، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".
السعودية تفتح تحقيقا في حركة رونالدو "غير الأخلاقية"— يمن ديلي نيوز (@ydnnews1) February 26, 2024
يمن ديلي نيوز: 26.02.2024 .. فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقا بشأن "الحركة غير الأخلاقية" التي قام بها نجم نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير نادي الشباب.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"،… pic.twitter.com/C4SdYHGDoe
في حين أن الكاميرات لم تلتقط الواقعة، إلا أن الانتقادات الموجهة للبرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، جاءت سريعة.
وأوردت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح تحقيقا في الواقعة.
🚨🚨🚨🚨— بدر بالعبيد (@BadrBalobaid) February 26, 2024
فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة #الشباب على طاولة لجنة الانضباط، طُلبت كآفة المستندات (تقارير وصور وفيديوهات) بعد الاطلاع عليها سيتخذ القرار النهائي حسب المصدر. #النصر_الشباب
وأحرز رونالدو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل البرازيلي تاليسكا ثنائية متأخرة، بينها هدف قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليمنح النصر الفوز.
ويتأخر النصر عن غريمه صاحب الإنفاق الكبير، الهلال، بفارق 4 نقاط، لكنه لعب مباراة أكثر.
وينافس النصر أيضا على لقب دوري أبطال آسيا ، وهي البطولة التي لم يفز بها من قبل، ويواجه العين الإماراتي في الدور ربع النهائي الشهر المقبل.