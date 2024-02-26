https://sputnikarabic.ae/20240226/مجلة-أمريكية-تقيم-طائرات-سو-34-الروسية-ذات-الصواريخ-الانزلاقية-1086429468.html
مجلة أمريكية تقيم طائرات "سو-34" الروسية ذات الصواريخ "الانزلاقية"
مجلة أمريكية تقيم طائرات "سو-34" الروسية ذات الصواريخ "الانزلاقية"
سبوتنيك عربي
نشرت القوات الجوية الروسية مقاتلات هجومية من طراز "سو-34" لشن ضربات دقيقة ضد وحدات المشاة والمدرعات الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T16:26+0000
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سلاح روسيا
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وكتبت مجلة "ماليتاري ووتش" الأمريكية تقييما لهذه المقاتلات الحربية التي تستخدمها القوات الروسية، وكذلك الصوراريخ التي تحملها.ووفقا للمجلة، فإن "هذه الطائرات تستخدم قنابل انزلاقية عالية الدقة، بما في ذلك القدرة على تصحيح المسار أثناء الرحلة، وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قدرات انزلاق القنابل سمحت لطائرات "سو-34" بشن ضربات خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو مع عودة جميع الطائرات إلى القاعدة بعد الهجوم".وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن قاذفات القنابل الروسية من طراز "سو-34" ضربت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بقنابل جوية من طراز "فاب-500". استخدم الطيارون قنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح، مما سمح لهم بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة، بعيدا عن خط الاتصال القتالي.
https://sputnikarabic.ae/20240226/بعد-تصديها-لـهجوم-ثلاثي-ما-هو-سر-تفوق-دبابات-تي---90-الروسية-1086427035.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
مجلة أمريكية تقيم طائرات "سو-34" الروسية ذات الصواريخ "الانزلاقية"
16:26 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 16:45 GMT 26.02.2024)
نشرت القوات الجوية الروسية مقاتلات هجومية من طراز "سو-34" لشن ضربات دقيقة ضد وحدات المشاة والمدرعات الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين.
وكتبت مجلة "ماليتاري ووتش" الأمريكية تقييما لهذه المقاتلات الحربية التي تستخدمها القوات الروسية، وكذلك الصوراريخ التي تحملها.
ووفقا للمجلة، فإن "هذه الطائرات تستخدم قنابل انزلاقية
عالية الدقة، بما في ذلك القدرة على تصحيح المسار أثناء الرحلة، وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قدرات انزلاق القنابل سمحت لطائرات "سو-34" بشن ضربات خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو مع عودة جميع الطائرات إلى القاعدة بعد الهجوم".
وأضافت المجلة أن "استخدام القنابل الانزلاقية يعرض الطائرات لخطر أقل بكثير من القنابل التقليدية، والتي يجب إسقاطها من مسافة أقرب بكثير إلى الهدف، مما يوفر بديلاً أقل تكلفة بكثير لاستخدام صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو والتي تم الاعتماد عليها تقليديًا".
وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن قاذفات القنابل الروسية من طراز "سو-34" ضربت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بقنابل جوية من طراز "فاب-500". استخدم الطيارون قنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح، مما سمح لهم بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة، بعيدا عن خط الاتصال القتالي.