مودي يقيم صلاة هندوسية في قاع بحر العرب... صور وفيديو
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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غطس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحت الماء في بحر العرب، أمس الأحد لأداء صلاة في معبد هندوسي مغمور بالمياه.
وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام هندية، يظهر مودي وهو يحمل عصا من ريش الطاووس، ومن ثم يغوص تحت الماء، ليصلي في المعبد.
Dwarka Darshan under the waters...where the spiritual and the historical converge, where every moment was a divine melody echoing Bhagwan Shri Krishna's eternal presence. pic.twitter.com/2HPGgsWYsS— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024
وكتب مودي عبر منصة "إكس": "كانت الصلاة في مدينة دواركا، المغمورة في المياه، تجربة إلهية للغاية. لقد شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد".
#Video | PM Modi Dives Down To 'Submerged City' Of Dwarka To Offer Prayers pic.twitter.com/seTGNkntS8— NDTV (@ndtv) February 25, 2024
To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all. pic.twitter.com/yUO9DJnYWo— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024