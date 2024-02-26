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https://sputnikarabic.ae/20240226/مودي-يقيم-صلاة-هندوسية-في-قاع-بحر-العرب-صور-وفيديو-1086413217.html
مودي يقيم صلاة هندوسية في قاع بحر العرب... صور وفيديو
مودي يقيم صلاة هندوسية في قاع بحر العرب... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
غطس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحت الماء في بحر العرب، أمس الأحد لأداء صلاة في معبد هندوسي مغمور بالمياه. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T08:47+0000
2024-02-26T08:47+0000
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وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام هندية، يظهر مودي وهو يحمل عصا من ريش الطاووس، ومن ثم يغوص تحت الماء، ليصلي في المعبد.وكتب مودي عبر منصة "إكس": "كانت الصلاة في مدينة دواركا، المغمورة في المياه، تجربة إلهية للغاية. لقد شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد".
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نادي الفيديو

مودي يقيم صلاة هندوسية في قاع بحر العرب... صور وفيديو

08:47 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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غطس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحت الماء في بحر العرب، أمس الأحد لأداء صلاة في معبد هندوسي مغمور بالمياه.
وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام هندية، يظهر مودي وهو يحمل عصا من ريش الطاووس، ومن ثم يغوص تحت الماء، ليصلي في المعبد.
وكتب مودي عبر منصة "إكس": "كانت الصلاة في مدينة دواركا، المغمورة في المياه، تجربة إلهية للغاية. لقد شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد".
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