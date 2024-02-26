https://sputnikarabic.ae/20240226/وزير-الدفاع-التونسي-يبدي-استعداد-بلاده-لتدريب-الجيوش-العربية-والأفريقية-1086423672.html
وزير الدفاع التونسي يبدي استعداد بلاده لتدريب الجيوش العربية والأفريقية
وزير الدفاع التونسي يبدي استعداد بلاده لتدريب الجيوش العربية والأفريقية
سبوتنيك عربي
أبدى وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، اليوم الاثنين، استعداد المدارس العسكرية في بلاده لتدريب الجيوش العربية والأفريقية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T13:40+0000
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2024-02-26T13:40+0000
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ونقل موقع "راديو موزاييك" عن مميش تصريحاته التي أدلى بها خلال فاعليات الندوة الدورية 13 لجمعية قادة جيوش الطيران الأفريقية خلال الفترة من 26 فبراير/ شباط إلى 1 مارس/ آذار 2024.وأوضح مميش خلال إشرافه على افتتاح الندوة، أن "احتضان تونس لهذا المنتدى فرصة للتباحث حول المواضيع نابعة من الواقع الميداني للقوات المسلحة ولجيوش الطيران"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو إبراز قدرة جيش الطيران التونسي على أن يكون قطبا إقليميا للتدريب لجيوش الطيران الأفريقية.وأضاف الوزير التونسي أن "كل المدارس العسكرية التونسية مفتوحة لتدريب كل الجيوش العربية والأفريقية وغيرها"، مشيرًا إلى أن البلدان الأفريقية تواجه حاليا التهديدات والتحديات نفسها وهو ما يستوجب مسؤولية المحافظة على أمنها واستقرارها من خلال تدعيم القدرات الذاتية للجيوش الأفريقية باعتماد تدريب موحد مدروس".يذكر أن نحو 40 دولة أفريقية وممثيلن عن كل من جيش الطيران الأمريكي يشاركون في فعاليات هذه الندوة، إلى جانب أفراد من القوات الجوية في القيادة الأمريكية في أفريقيا وشخصيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.ويعقد المنتدى تحت شعار التعاون الأفريقي في مجال التكوين والتدريب، ويهدف إلى جعل القوات المسلحة التونسية عامة وجيش الطيران خاصة قطبا إقليميا وقاريا للتكوين والتدريب في عدة مجالات مرتبطة بالطيران والفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20240216/تونس-سياسيون-يحذرون-من-اجتياح-رفح-وكتلة-برلمانية-تتعهد-بإعادة-طرح-قانون-تجريم-التطبيع-1086150980.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
وزير الدفاع التونسي يبدي استعداد بلاده لتدريب الجيوش العربية والأفريقية
أبدى وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، اليوم الاثنين، استعداد المدارس العسكرية في بلاده لتدريب الجيوش العربية والأفريقية.
ونقل موقع
"راديو موزاييك" عن مميش تصريحاته التي أدلى بها خلال فاعليات الندوة الدورية 13 لجمعية قادة جيوش الطيران الأفريقية خلال الفترة من 26 فبراير/ شباط إلى 1 مارس/ آذار 2024.
وأوضح مميش خلال إشرافه على افتتاح الندوة، أن "احتضان تونس لهذا المنتدى فرصة للتباحث حول المواضيع نابعة من الواقع الميداني للقوات المسلحة ولجيوش الطيران"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو إبراز قدرة جيش الطيران التونسي على أن يكون قطبا إقليميا للتدريب لجيوش الطيران الأفريقية.
وأضاف الوزير التونسي أن "كل المدارس العسكرية التونسية مفتوحة لتدريب كل الجيوش العربية والأفريقية وغيرها"، مشيرًا إلى أن البلدان الأفريقية تواجه حاليا التهديدات والتحديات نفسها وهو ما يستوجب مسؤولية المحافظة على أمنها واستقرارها من خلال تدعيم القدرات الذاتية للجيوش الأفريقية باعتماد تدريب موحد مدروس".
يذكر أن نحو 40 دولة أفريقية وممثيلن عن كل من جيش الطيران الأمريكي يشاركون في فعاليات هذه الندوة، إلى جانب أفراد من القوات الجوية في القيادة الأمريكية في أفريقيا وشخصيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويعقد المنتدى تحت شعار التعاون الأفريقي في مجال التكوين والتدريب، ويهدف إلى جعل القوات المسلحة التونسية عامة وجيش الطيران خاصة قطبا إقليميا وقاريا للتكوين والتدريب في عدة مجالات مرتبطة بالطيران والفضاء.