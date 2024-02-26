https://sputnikarabic.ae/20240226/وزير-المالية-الروسي-التغيرات-التي-يشهدها-الاقتصاد-العالمي-لا-تسير-بسلاسة-1086402931.html

وزير المالية الروسي: التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا تسير بسلاسة

وزير المالية الروسي: التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا تسير بسلاسة

سبوتنيك عربي

أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات والاقتصادات الناشئة قد تجاوزت فعليا مجموعة " دول السبع "، من حيث الإمكانيات، لكن هذا... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T00:30+0000

2024-02-26T00:30+0000

2024-02-26T00:30+0000

وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف

روسيا

اقتصاد

اقتصاد روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/48/1014284811_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8189ef5b2f346dc467bbe86aeb53752b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "ديناميات التطور السريع للاقتصادات الناشئة، يؤكد أن العالم يشهد تغيرات ذات طابع اقتصادي عالمي".واستذكر سيلوانوف، الخبير الاقتصادي راي داليو، الذي التقى به في عام 2011، والذي كتب في دراساته أن العالم شهد مرات عديدة تغيرات في التشكيلات، عندما تغادر البلدان التي "تتباطأ"، وتحل محلها بلدان جديدة وعند هذا المفترق كانت هناك دائمًا توترات سياسية.وأشار إلى أن "هذا ما يحدث الآن وهي نقطة تحول حقيقية، عندما تجاوزت البلدان ذات الاقتصادات الناشئة بلدان مجموعة السبع من حيث الإمكانات".وأكد الوزير أن "مثل هذه التحولات لا تسير بسلاسة".

https://sputnikarabic.ae/20240225/سيمونيان-58-ممن-شاركوا-في-استطلاع-لـسبوتنيك-في-اليابان-لا-يؤيدون-دعم-أوكرانيا-1086402667.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف, روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا