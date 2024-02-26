https://sputnikarabic.ae/20240226/وزير-المالية-الروسي-التغيرات-التي-يشهدها-الاقتصاد-العالمي-لا-تسير-بسلاسة-1086402931.html
وزير المالية الروسي: التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا تسير بسلاسة
وزير المالية الروسي: التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا تسير بسلاسة
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات والاقتصادات الناشئة قد تجاوزت فعليا مجموعة " دول السبع "، من حيث الإمكانيات، لكن هذا... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T00:30+0000
2024-02-26T00:30+0000
2024-02-26T00:30+0000
وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف
روسيا
اقتصاد
اقتصاد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "ديناميات التطور السريع للاقتصادات الناشئة، يؤكد أن العالم يشهد تغيرات ذات طابع اقتصادي عالمي".واستذكر سيلوانوف، الخبير الاقتصادي راي داليو، الذي التقى به في عام 2011، والذي كتب في دراساته أن العالم شهد مرات عديدة تغيرات في التشكيلات، عندما تغادر البلدان التي "تتباطأ"، وتحل محلها بلدان جديدة وعند هذا المفترق كانت هناك دائمًا توترات سياسية.وأشار إلى أن "هذا ما يحدث الآن وهي نقطة تحول حقيقية، عندما تجاوزت البلدان ذات الاقتصادات الناشئة بلدان مجموعة السبع من حيث الإمكانات".وأكد الوزير أن "مثل هذه التحولات لا تسير بسلاسة".
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وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف, روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا
وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف, روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا
وزير المالية الروسي: التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا تسير بسلاسة
أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات والاقتصادات الناشئة قد تجاوزت فعليا مجموعة " دول السبع "، من حيث الإمكانيات، لكن هذا التحول لا يسير بسلاسة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "ديناميات التطور السريع للاقتصادات الناشئة، يؤكد أن العالم يشهد تغيرات ذات طابع اقتصادي عالمي
".
واستذكر سيلوانوف، الخبير الاقتصادي راي داليو، الذي التقى به في عام 2011، والذي كتب في دراساته أن العالم شهد مرات عديدة تغيرات في التشكيلات، عندما تغادر البلدان التي "تتباطأ"، وتحل محلها بلدان جديدة وعند هذا المفترق كانت هناك دائمًا توترات سياسية.
وأشار إلى أن "هذا ما يحدث الآن وهي نقطة تحول حقيقية، عندما تجاوزت البلدان ذات الاقتصادات الناشئة بلدان مجموعة السبع من حيث الإمكانات".
وأكد الوزير أن "مثل هذه التحولات لا تسير بسلاسة".