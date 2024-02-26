https://sputnikarabic.ae/20240226/وفد-مجلس-الدوما-الروسي-برئاسة-فولودين-يصل-السعودية-في-زيارة-رسمية-1086403299.html
وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية
وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وفد مجلس "الدوما" الروسي، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T02:03+0000
2024-02-26T02:03+0000
2024-02-26T02:04+0000
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
الدوما
روسيا
السعودية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg
ووفقا للموقع الإلكتروني الروسي لمجلس" الدوما" الروسي، تعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة العربية السعودية.وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.
https://sputnikarabic.ae/20240225/سيمونيان-58-ممن-شاركوا-في-استطلاع-لـسبوتنيك-في-اليابان-لا-يؤيدون-دعم-أوكرانيا-1086402667.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_752d44211fea06f93aecbf23d08a1fe7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, الدوما, روسيا, السعودية
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, الدوما, روسيا, السعودية
وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية
02:03 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 02:04 GMT 26.02.2024)
وصل وفد مجلس "الدوما" الروسي، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية.
ووفقا للموقع الإلكتروني الروسي لمجلس" الدوما" الروسي، تعتبر هذه الزيارة الأولى
لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة العربية السعودية.
وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.