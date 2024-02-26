https://sputnikarabic.ae/20240226/وفد-مجلس-الدوما-الروسي-برئاسة-فولودين-يصل-السعودية-في-زيارة-رسمية-1086403299.html

وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية

وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية

سبوتنيك عربي

وصل وفد مجلس "الدوما" الروسي، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T02:03+0000

2024-02-26T02:03+0000

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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين

الدوما

روسيا

السعودية

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ووفقا للموقع الإلكتروني الروسي لمجلس" الدوما" الروسي، تعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة العربية السعودية.وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.

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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, الدوما, روسيا, السعودية