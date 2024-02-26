عربي
https://sputnikarabic.ae/20240226/وفد-مجلس-الدوما-الروسي-برئاسة-فولودين-يصل-السعودية-في-زيارة-رسمية-1086403299.html
وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية
وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وفد مجلس "الدوما" الروسي، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T02:03+0000
2024-02-26T02:04+0000
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
الدوما
روسيا
السعودية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg
ووفقا للموقع الإلكتروني الروسي لمجلس" الدوما" الروسي، تعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة العربية السعودية.وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.
https://sputnikarabic.ae/20240225/سيمونيان-58-ممن-شاركوا-في-استطلاع-لـسبوتنيك-في-اليابان-لا-يؤيدون-دعم-أوكرانيا-1086402667.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_752d44211fea06f93aecbf23d08a1fe7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, الدوما, روسيا, السعودية
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, الدوما, روسيا, السعودية

وفد مجلس "الدوما" الروسي برئاسة فولودين يصل السعودية في زيارة رسمية

02:03 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 02:04 GMT 26.02.2024)
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل وفد مجلس "الدوما" الروسي، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية.
ووفقا للموقع الإلكتروني الروسي لمجلس" الدوما" الروسي، تعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة العربية السعودية.
رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة الأكثر جرأة في مقابلة مع رئيسة تحرير روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا
أمس, 22:37 GMT
وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يعلن عن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي01:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة.. صور وفيديوأمس, 19:10 GMTИкона на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала