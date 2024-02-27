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https://sputnikarabic.ae/20240227/استطلاع-يوضح-خوف-الأمريكيين-من-حدث-داخلي-1086460429.html
استطلاع يوضح خوف الأمريكيين من حدث داخلي
استطلاع يوضح خوف الأمريكيين من حدث داخلي
سبوتنيك عربي
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الولايات المتحدة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T16:01+0000
2024-02-27T16:01+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت "غالوب": "إن نسبة قياسية تبلغ 55% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن العدد الكبير من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني يشكلون تهديدًا خطيرًا للمصالح الحيوية لأمريكا".ووفقا لمؤسسة "غالوب"، فإن ما يقرب من ثلث الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع (28%) يعتبرون الهجرة القضية الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.وتتزايد الدعوات لإعلان استقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار المحكمة العليا بالانحياز إلى إدارة جو بايدن بشأن نزاع حول الجدار الحدودي.ويشار إلى أنه في يونيو/ حزيران من العام 2022، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية تكساس اعتزامه الضغط على السلطات المحلية لإجراء استفتاء في السنوات المقبلة لتحديد مصير الولاية ضمن الدولة.فيما أعلن الجمهوريون في الولاية أنهم يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وبالتالي لا يعترفون بسلطة الديمقراطي جو بايدن كرئيس للدولة الحالي.وأصبحت تكساس جزءا من أمريكا في عام 1845، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على انضمامها بعد تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية. وقبل ذلك، كانت تكساس جزءا من المكسيك.
https://sputnikarabic.ae/20240227/باكستانيون-يطاردون-امرأة-بفستان-عربي-والشرطة-تتدخل-فيديو---1086453881.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع يوضح خوف الأمريكيين من حدث داخلي

16:01 GMT 27.02.2024
© AP Photo / Nam Y. Huhحادث إطلاق النار في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 4 يوليو 2022
حادث إطلاق النار في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
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أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتبت "غالوب": "إن نسبة قياسية تبلغ 55% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن العدد الكبير من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني يشكلون تهديدًا خطيرًا للمصالح الحيوية لأمريكا".
ووفقا لمؤسسة "غالوب"، فإن ما يقرب من ثلث الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع (28%) يعتبرون الهجرة القضية الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف، في الفترة من 1 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري،على أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق.

وتتزايد الدعوات لإعلان استقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار المحكمة العليا بالانحياز إلى إدارة جو بايدن بشأن نزاع حول الجدار الحدودي.
باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
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ويشار إلى أنه في يونيو/ حزيران من العام 2022، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية تكساس اعتزامه الضغط على السلطات المحلية لإجراء استفتاء في السنوات المقبلة لتحديد مصير الولاية ضمن الدولة.
وأصدر الحزب الجمهوري في ولاية تكساس قرارا تم تبنيه عقب اجتماع في هيوستن وجاء فيه: "بموجب المادة 1 من دستور تكساس انتهكت الحكومة الفيدرالية حقنا بحكومة محلية، حيث يتم تجاهل حقوق تكساس في التعديل وتحتفظ الولاية بحقها في الانفصال عن الولايات المتحدة".
فيما أعلن الجمهوريون في الولاية أنهم يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وبالتالي لا يعترفون بسلطة الديمقراطي جو بايدن كرئيس للدولة الحالي.
وأصبحت تكساس جزءا من أمريكا في عام 1845، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على انضمامها بعد تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية. وقبل ذلك، كانت تكساس جزءا من المكسيك.
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