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https://sputnikarabic.ae/20240227/الأمن-السوري-يعلن-القبض-على-خلية-لـداعش-ويضبط-مستودعا-لأسلحتها-قرب-الحدود-الأردنية-1086455005.html
الأمن السوري يقبض على خلية لـ"داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتها قرب الحدود الأردنية
الأمن السوري يقبض على خلية لـ"داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتها قرب الحدود الأردنية
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، وضبطت مستودعا لأسلحتهم على الحدود السورية الأردنية،... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T13:59+0000
2024-02-27T14:00+0000
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا إن الجهات المختصة في المحافظة ألقت القبض على مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.وأضافت أن "التحقيقات مع المجموعة الإرهابية أفضت إلى معلومات حول مكان تخزين كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، لتقوم الأجهزة الأمنية بمداهمة الموقع وضبط مستودع في البادية الغربية لمحافظة السويداء المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة درعا، شمال الحدود الأردنية السورية".ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المستودع المضبوط يتم استخدامه كنقطة إمداد لعناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة الجنوبية من سوريا.وأشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى أن الجهات المختصة لا تزال مستمرة في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي الموجودة في المنطقة.وفي 23 فبراير/ شباط الجاري، قُتل خمسة مدنيين سوريين أثناء عملية جمعهم لفطر الكمأة في البادية السورية على يد مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المتمركزين في منطقة الـ "55 كم"، التي تتحلق حول القاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية.وكانت الأيام الماضية سجلت مقتل عدد من العمال المدنيين السوريين في هجمات مماثلة تعرض لها جامعي فطر الكمأة في ريف محافظة دير الزور على يد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتحلق منطقة الـ"55 كم" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود السورية - العراقية - الأردنية مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات أخرى تحت مسمى "جيش سوريا الحرة".
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العالم العربي, رصد عسكري
العالم العربي, رصد عسكري

الأمن السوري يقبض على خلية لـ"داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتها قرب الحدود الأردنية

13:59 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 14:00 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Fatema Harbaالأمن السوري يقبض على خلية لـ "داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية
الأمن السوري يقبض على خلية لـ داعش ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Fatema Harba
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ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، وضبطت مستودعا لأسلحتهم على الحدود السورية الأردنية، جنوبي سوريا.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا إن الجهات المختصة في المحافظة ألقت القبض على مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت أن "التحقيقات مع المجموعة الإرهابية أفضت إلى معلومات حول مكان تخزين كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، لتقوم الأجهزة الأمنية بمداهمة الموقع وضبط مستودع في البادية الغربية لمحافظة السويداء المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة درعا، شمال الحدود الأردنية السورية".
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المستودع المضبوط يتم استخدامه كنقطة إمداد لعناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة الجنوبية من سوريا.
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وأشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى أن الجهات المختصة لا تزال مستمرة في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي الموجودة في المنطقة.
© Sputnik . Fatema Harbaالأمن السوري يقبض على خلية لـ "داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية
الأمن السوري يقبض على خلية لـ داعش ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الأمن السوري يقبض على خلية لـ "داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية
© Sputnik . Fatema Harba
وفي 23 فبراير/ شباط الجاري، قُتل خمسة مدنيين سوريين أثناء عملية جمعهم لفطر الكمأة في البادية السورية على يد مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المتمركزين في منطقة الـ "55 كم"، التي تتحلق حول القاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية.
© Sputnik . Fatema Harbaالأمن السوري يقبض على خلية لـ "داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية
الأمن السوري يقبض على خلية لـ داعش ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الأمن السوري يقبض على خلية لـ "داعش" ويضبط مستودعا لأسلحتهم قرب الحدود الأردنية
© Sputnik . Fatema Harba

وقال مراسل "سبوتنيك"، في سياق الهجمات المتكررة التي يشنها تنظيم "داعش" على جامعي الكمأة، إن فلول التنظيم، اليوم الجمعة، بالاعتداء على مجموعة من المواطنين السوريين أثناء قيامهم بجمع فطر "الكمأة" في منطقة جب الجراح في الريف الشرقي لمحافظة حمص، وسط سوريا.

وكانت الأيام الماضية سجلت مقتل عدد من العمال المدنيين السوريين في هجمات مماثلة تعرض لها جامعي فطر الكمأة في ريف محافظة دير الزور على يد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتتحلق منطقة الـ"55 كم" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود السورية - العراقية - الأردنية مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات أخرى تحت مسمى "جيش سوريا الحرة".
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