عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1086439902.html
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي دمر في فولتشانسك في مقاطعة خاركوف، نقطة انتشار مؤقتة لفرع جديد من القوات المسلحة الأوكرانية - "قوات... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T04:41+0000
2024-02-27T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء مراقبة مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية على مقاطعة بيلغورود في قرية كازاتشيا لوبان، تم رصد وتحييد طاقم التحكم بالطائرات المسيرة، الذي أطلق الطائرة، كما تم تدمير حظيرة طائرات في قرية فولتشانسك، حيث كان هناك نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين من الفرع الجديد من القوات - قوات الأنظمة المسيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240226/-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-وتدمر-6-قذائف-غراد-أوكرانية-فوق-أجواء-منطقة-بيلغورود-1086437521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_79498ed010dd3a835f717ef73262796a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

04:41 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي دمر في فولتشانسك في مقاطعة خاركوف، نقطة انتشار مؤقتة لفرع جديد من القوات المسلحة الأوكرانية - "قوات الأنظمة المسيرة".
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء مراقبة مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية على مقاطعة بيلغورود في قرية كازاتشيا لوبان، تم رصد وتحييد طاقم التحكم بالطائرات المسيرة، الذي أطلق الطائرة، كما تم تدمير حظيرة طائرات في قرية فولتشانسك، حيث كان هناك نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين من الفرع الجديد من القوات - قوات الأنظمة المسيرة".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 قذائف "غراد" أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود
أمس, 21:22 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTРебенок ест перед зданием, поврежденным в результате израильской бомбардировки в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوعأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала