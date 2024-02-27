https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1086439902.html
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي دمر في فولتشانسك في مقاطعة خاركوف، نقطة انتشار مؤقتة لفرع جديد من القوات المسلحة الأوكرانية - "قوات... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T04:41+0000
2024-02-27T04:41+0000
2024-02-27T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء مراقبة مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية على مقاطعة بيلغورود في قرية كازاتشيا لوبان، تم رصد وتحييد طاقم التحكم بالطائرات المسيرة، الذي أطلق الطائرة، كما تم تدمير حظيرة طائرات في قرية فولتشانسك، حيث كان هناك نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين من الفرع الجديد من القوات - قوات الأنظمة المسيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240226/-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-وتدمر-6-قذائف-غراد-أوكرانية-فوق-أجواء-منطقة-بيلغورود-1086437521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_79498ed010dd3a835f717ef73262796a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
04:41 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 27.02.2024)
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي دمر في فولتشانسك في مقاطعة خاركوف، نقطة انتشار مؤقتة لفرع جديد من القوات المسلحة الأوكرانية - "قوات الأنظمة المسيرة".
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء مراقبة مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية على مقاطعة بيلغورود في قرية كازاتشيا لوبان، تم رصد وتحييد طاقم التحكم بالطائرات المسيرة، الذي أطلق الطائرة، كما تم تدمير حظيرة طائرات في قرية فولتشانسك، حيث كان هناك نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين من الفرع الجديد من القوات - قوات الأنظمة المسيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.