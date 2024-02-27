https://sputnikarabic.ae/20240227/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيفيرنوي-على-محور-أفدييفكا-1086452623.html

القوات الروسية تحرر بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا

القوات الروسية تحرر بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا. 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T12:22+0000

2024-02-27T12:22+0000

2024-02-27T12:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة وصدت 9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورود وبيرفومايسكي وبتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، وهزمت تجمعات القوة البشرية ومعدات الهجوم للألوية الآلية 28 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكورديوموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.

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