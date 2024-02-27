عربي
القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيفيرنوي-على-محور-أفدييفكا-1086452623.html
القوات الروسية تحرر بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحرر بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T12:22+0000
2024-02-27T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة وصدت 9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورود وبيرفومايسكي وبتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، وهزمت تجمعات القوة البشرية ومعدات الهجوم للألوية الآلية 28 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكورديوموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20240227/شويغو-يكشف-مساحة-المنطقة-التي-تم-تحريرها-منذ-بداية-العام-1086450196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97be4b4bff637ae4bc02dd2754a5d498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا

12:22 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 12:37 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".
بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة وصدت 9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورود وبيرفومايسكي وبتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف مساحة المنطقة التي تم تحريرها منذ بداية العام
10:49 GMT
وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، وهزمت تجمعات القوة البشرية ومعدات الهجوم للألوية الآلية 28 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكورديوموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:44 GMTРебенок ест перед зданием, поврежденным в результате израильской бомбардировки в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوع10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала