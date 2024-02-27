https://sputnikarabic.ae/20240227/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-من-طراز-سو---25-في-خيرسون-1086452823.html
القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو – 25" على محور خيرسون. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T12:30+0000
2024-02-27T12:30+0000
2024-02-27T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات النشطة، حسنت القوات الروسية من مواقعها العسكرية، وصدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "118" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".وألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوى العاملة ومعدات اللواء "65" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "23" من الحرس الوطني، ولواء الدفاع الفني "121" في مناطق نيستيريانكا بمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا ومركبتين قتال مشاة ومركبتين.
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
12:30 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 12:35 GMT 27.02.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو – 25" على محور خيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات النشطة، حسنت القوات الروسية من مواقعها العسكرية، وصدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "118" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".
وألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوى العاملة ومعدات اللواء "65" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "23" من الحرس الوطني، ولواء الدفاع الفني "121" في مناطق نيستيريانكا بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا ومركبتين قتال مشاة ومركبتين.