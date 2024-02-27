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القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-من-طراز-سو---25-في-خيرسون-1086452823.html
القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو – 25" على محور خيرسون. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T12:30+0000
2024-02-27T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات النشطة، حسنت القوات الروسية من مواقعها العسكرية، وصدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "118" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".وألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوى العاملة ومعدات اللواء "65" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "23" من الحرس الوطني، ولواء الدفاع الفني "121" في مناطق نيستيريانكا بمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا ومركبتين قتال مشاة ومركبتين.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط طائرة من طراز "سو - 25" في خيرسون

12:30 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 12:35 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو – 25" على محور خيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات النشطة، حسنت القوات الروسية من مواقعها العسكرية، وصدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "118" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".
وألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوى العاملة ومعدات اللواء "65" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "23" من الحرس الوطني، ولواء الدفاع الفني "121" في مناطق نيستيريانكا بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا ومركبتين قتال مشاة ومركبتين.
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