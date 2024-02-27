https://sputnikarabic.ae/20240227/بعد-أبرامز-لانتسيت-تدمر-أول-مدفعية-سويدية-من-طراز-آرتشر-فيديو-1086441484.html
بعد "أبرامز"... "لانتسيت" تدمر أول مدفعية سويدية من طراز "آرتشر"... فيديو
بعد "أبرامز"... "لانتسيت" تدمر أول مدفعية سويدية من طراز "آرتشر"... فيديو
سبوتنيك عربي
كان يوم أمس الاثنين 26 فبراير/ شباط الجاري، هو يوم انتصار الطائرات الروسية المسيرة الانتحارية "لانتسيت"، فقد دمرت هذه الطائرة بعد دبابة "أبرامز" الأمريكية،... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T07:26+0000
2024-02-27T07:26+0000
2024-02-27T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082823579_114:0:1108:559_1920x0_80_0_0_e54387a47d548b650673106ed649f405.jpg
تعتبر هذه المدفعية الذاتية الحركة واحدة من أفضل الأسلحة في العالم، فهي لا تتمتع بمدى ممتاز ودقة جيدة فحسب، بل أنها أيضًا غير مرئية للرادارات، وذلك بفضل الاستخدام الواسع النطاق للمواد الممتصة للرادار في تصميمها.ومع ذلك، رصدت طائرة "زالا" الروسية المسيرة المزودة بجهاز تصوير حراري السبطانة الساخنة للمدفع السويدي بعد إطلاق النار، فهرعت المسيرة الروسية "لانتسيت" على الفور بالتوجه إلى الإحداثيات المرسلة، وهي مزودة أيضا بجهاز تصوير حراري (النسخة ليلية)، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".ثم كان كل شيء بسيطًا وسريعًا، لم يكن هناك أي غطاء يمكن أن ينقذ فريسة "لانتسيت".وأشارت الصحيفة إلى أن المدفع الذاتي الحركة المدمر ليس متواجدا بكثرة لدى القوات المسلحة الأوكرانية، إذ قامت السويد بإرسال 8 مدافع فقط من هذا الطراز إلى أوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240227/تور-تحطم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-بريوتنوي-فيديو-1086440079.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد "أبرامز"... "لانتسيت" تدمر أول مدفعية سويدية من طراز "آرتشر"... فيديو
كان يوم أمس الاثنين 26 فبراير/ شباط الجاري، هو يوم انتصار الطائرات الروسية المسيرة الانتحارية "لانتسيت"، فقد دمرت هذه الطائرة بعد دبابة "أبرامز" الأمريكية، مدفع "آرتشر" عيار 155 ملم السويدي الصنع.
تعتبر هذه المدفعية الذاتية الحركة واحدة من أفضل الأسلحة في العالم، فهي لا تتمتع بمدى ممتاز ودقة جيدة فحسب، بل أنها أيضًا غير مرئية للرادارات، وذلك بفضل الاستخدام الواسع النطاق للمواد الممتصة للرادار في تصميمها.
ومع ذلك، رصدت طائرة "زالا" الروسية المسيرة المزودة بجهاز تصوير حراري السبطانة الساخنة للمدفع السويدي بعد إطلاق النار، فهرعت المسيرة الروسية "لانتسيت" على الفور بالتوجه إلى الإحداثيات المرسلة، وهي مزودة أيضا بجهاز تصوير حراري (النسخة ليلية)، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".
ثم كان كل شيء بسيطًا وسريعًا، لم يكن هناك أي غطاء يمكن أن ينقذ فريسة "لانتسيت".
وأشارت الصحيفة
إلى أن المدفع الذاتي الحركة المدمر ليس متواجدا بكثرة لدى القوات المسلحة الأوكرانية، إذ قامت السويد بإرسال 8 مدافع فقط من هذا الطراز إلى أوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.