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https://sputnikarabic.ae/20240227/بعد-ماكرون-رئيس-الوزراء-الفرنسي-لا-يستبعد-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086446914.html
بعد ماكرون... رئيس الوزراء الفرنسي لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا
بعد ماكرون... رئيس الوزراء الفرنسي لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، في حديث لراديو "آر تي إل"، إرسال قوات إلى أوكرانيا، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، أيضًا في وقت سابق. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T10:01+0000
2024-02-27T10:01+0000
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وقال رئيس الحكومة الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا: "لا يمكن استبعاد أي شيء في الحرب الدائرة، التي تجري على أبواب الاتحاد الأوروبي".ووفقا له، فإن فرنسا لا يمكنها "التصالح مع احتمال فوز روسيا في مرحلة ما"، بحسب قوله.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الدفاع-البولندية-لن-نرسل-جنودنا-إلى-أوكرانيا-1086445622.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

بعد ماكرون... رئيس الوزراء الفرنسي لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا

10:01 GMT 27.02.2024
© AFP 2023 / Alain Jocardالجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / Alain Jocard
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لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، في حديث لراديو "آر تي إل"، إرسال قوات إلى أوكرانيا، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، أيضًا في وقت سابق.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا: "لا يمكن استبعاد أي شيء في الحرب الدائرة، التي تجري على أبواب الاتحاد الأوروبي".
ووفقا له، فإن فرنسا لا يمكنها "التصالح مع احتمال فوز روسيا في مرحلة ما"، بحسب قوله.
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الدفاع البولندية: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا
09:20 GMT

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه "لم يتم التوصل إلى توافق بعد".

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
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