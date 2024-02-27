https://sputnikarabic.ae/20240227/تور-تحطم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-بريوتنوي-فيديو-1086440079.html

"تور" تحطم طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بريوتنوي... فيديو

"تور" تحطم طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بريوتنوي... فيديو

سبوتنيك عربي

قام أفراد عسكريون روس، اليوم الثلاثاء، بتدمير طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي "تور"،بالقرب من منطقة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T06:03+0000

2024-02-27T06:03+0000

2024-02-27T06:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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يجب على طاقم منظومة الدفاع الجوية "تور" اتخاذ موقع لإطلاق النار، ثم نشر القاذفة وتحديد موقع الهدف ولدى الطاقم خمس دقائق للقيام بكل هذا. وفي هذا الوقت، يقوم مشغل النظام الصاروخي بمسح المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 32 كيلومترا بحثا عن هدف جوي.وقال أحد مشغلي نظام "تور": "أرى الوضع بأكمله على شاشتي، بمدى يصل إلى 32 كم. وتحتاج إلى النظر بعناية، في لحظة معينة قد تتحرك الأهداف قليلًا، قليلًا إلى أعلى، قليلًا إلى أسفل. لا بد لي من التقاط كل هذا"، وفقا لقناة "زفيزدا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1086439902.html

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