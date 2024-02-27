عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/تور-تحطم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-بريوتنوي-فيديو-1086440079.html
"تور" تحطم طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بريوتنوي... فيديو
"تور" تحطم طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بريوتنوي... فيديو
سبوتنيك عربي
قام أفراد عسكريون روس، اليوم الثلاثاء، بتدمير طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي "تور"،بالقرب من منطقة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T06:03+0000
2024-02-27T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403624_0:76:2500:1482_1920x0_80_0_0_e2fef2eacea8f0442950d32cf0146c36.jpg
يجب على طاقم منظومة الدفاع الجوية "تور" اتخاذ موقع لإطلاق النار، ثم نشر القاذفة وتحديد موقع الهدف ولدى الطاقم خمس دقائق للقيام بكل هذا. وفي هذا الوقت، يقوم مشغل النظام الصاروخي بمسح المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 32 كيلومترا بحثا عن هدف جوي.وقال أحد مشغلي نظام "تور": "أرى الوضع بأكمله على شاشتي، بمدى يصل إلى 32 كم. وتحتاج إلى النظر بعناية، في لحظة معينة قد تتحرك الأهداف قليلًا، قليلًا إلى أعلى، قليلًا إلى أسفل. لا بد لي من التقاط كل هذا"، وفقا لقناة "زفيزدا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1086439902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403624_219:0:2442:1667_1920x0_80_0_0_23b02e005cccb8e7e6139ae134fe0b76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"تور" تحطم طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بريوتنوي... فيديو

06:03 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 06:20 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات تور-ام2 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قام أفراد عسكريون روس، اليوم الثلاثاء، بتدمير طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي "تور"،بالقرب من منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.
يجب على طاقم منظومة الدفاع الجوية "تور" اتخاذ موقع لإطلاق النار، ثم نشر القاذفة وتحديد موقع الهدف ولدى الطاقم خمس دقائق للقيام بكل هذا. وفي هذا الوقت، يقوم مشغل النظام الصاروخي بمسح المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 32 كيلومترا بحثا عن هدف جوي.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
04:41 GMT
وقال أحد مشغلي نظام "تور": "أرى الوضع بأكمله على شاشتي، بمدى يصل إلى 32 كم. وتحتاج إلى النظر بعناية، في لحظة معينة قد تتحرك الأهداف قليلًا، قليلًا إلى أعلى، قليلًا إلى أسفل. لا بد لي من التقاط كل هذا"، وفقا لقناة "زفيزدا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTРебенок ест перед зданием, поврежденным в результате израильской бомбардировки в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوعأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала