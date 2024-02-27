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https://sputnikarabic.ae/20240227/رئيسا-الأركان-والشاباك-الإسرائيليان-يزوران-مصر-لن-نفاجئكم-في-رفح-1086442106.html
رئيسا الأركان والشاباك الإسرائيليان يزوران مصر: "لن نفاجئكم في رفح"
رئيسا الأركان والشاباك الإسرائيليان يزوران مصر: "لن نفاجئكم في رفح"
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الإسرائيليان، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، في محاولة لخفض التوتر الذي شاب... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T07:59+0000
2024-02-27T07:59+0000
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وأفادت قناة "آي نيوز 24"، أن المسؤولين الإسرائيليين أكدا للجانب المصري: "لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا"، مؤكدين في الوقت ذاته أنه "لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه سيطلب من الحكومة خلال أيام المصادقة على عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

رئيسا الأركان والشاباك الإسرائيليان يزوران مصر: "لن نفاجئكم في رفح"

07:59 GMT 27.02.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أجرى رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الإسرائيليان، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، في محاولة لخفض التوتر الذي شاب العلاقات بين الدولتين وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأفادت قناة "آي نيوز 24"، أن المسؤولين الإسرائيليين أكدا للجانب المصري: "لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا"، مؤكدين في الوقت ذاته أنه "لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه سيطلب من الحكومة خلال أيام المصادقة على عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
"حماس" تشيد بتصريحات قادة دول أوروبية حول رفضهم العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
العاهل الأردني يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح واستمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية
أمس, 15:39 GMT
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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