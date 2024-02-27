https://sputnikarabic.ae/20240227/شويغو-يكشف-مساحة-المنطقة-التي-تم-تحريرها-منذ-بداية-العام-1086450196.html
شويغو يكشف مساحة المنطقة التي تم تحريرها منذ بداية العام
شويغو يكشف مساحة المنطقة التي تم تحريرها منذ بداية العام
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية العام تم تحرير نح 327 كيلومترًا مربعًا من أراضي الأقاليم الجديدة الروسية من النازيين على جميع... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T10:49+0000
2024-02-27T10:49+0000
2024-02-27T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وخلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، أضاف شويغو، أنه "منذ بداية العام، تم تحرير نحو 327 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية، وخلال الأسبوع الماضي، تم طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بابيدا لاستوشكينو، سيفيرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع شويغو: "في المتوسط.. خسائر القوات الأوكرانية يوميا منذ بداية العام أكثر من 800 عسكري و120 قطعة من الأسلحة المختلفة".وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طاقم "سو-34" يسقط قنبلة على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240227/شويغو--القوات-المسلحة-الروسية-حررت-خلال-الأسبوع-الماضي-ثلاث-بلدات-1086449710.html
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روسيا, رصد عسكري
شويغو يكشف مساحة المنطقة التي تم تحريرها منذ بداية العام
10:49 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 27.02.2024)
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية العام تم تحرير نح 327 كيلومترًا مربعًا من أراضي الأقاليم الجديدة الروسية من النازيين على جميع المحاور.
وخلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، أضاف شويغو، أنه "منذ بداية العام، تم تحرير نحو 327 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية، وخلال الأسبوع الماضي، تم طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بابيدا لاستوشكينو، سيفيرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع شويغو: "في المتوسط.. خسائر القوات الأوكرانية يوميا منذ بداية العام أكثر من 800 عسكري و120 قطعة من الأسلحة المختلفة".
وأكد وزيرالدفاع الروسي أنه "بعد تحرير أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز مواقعها على محوري دونيتسك وكوبيانسك والسيطرة مواقع جديدة للقوات الأوكرانية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن القوات الروسية حررت لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.