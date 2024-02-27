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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/شويغو--القوات-المسلحة-الروسية-حررت-خلال-الأسبوع-الماضي-ثلاث-بلدات-1086449710.html
شويغو: القوات الروسية حررت 3 بلدات خلال أسبوع
شويغو: القوات الروسية حررت 3 بلدات خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال الأسبوع الماضي، ثلاث بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية: بوبيدا... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T10:40+0000
2024-02-27T11:01+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية: "منذ بداية العام، تم تحرير نحو 327 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية من النازيين في جميع الاتجاهات. وخلال الأسبوع الماضي، تم طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بوبيدا ولاستوتشكينو، وسيفيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية". ووفقا له، في اتجاهات أخرى، تنفذ القوات الروسية باستمرار هجمات نارية قوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من استعادة فعاليتها القتالية. وأشار إلى أنه بعد تحرير أفدييفكا، تواصل القوات المسلحة الروسية تحسين الوضع في اتجاهي دونيتسك وكوبيانسك، حيث سيطرت على حدود ومواقع جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إحباط هجوم إرهابي أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20240227/مسيرات-روسية-تدمر-مدرعات-أوكرانية-قبل-عبورها-نهر-دنيبر-فيديو-1086444844.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو: القوات الروسية حررت 3 بلدات خلال أسبوع

10:40 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 11:01 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال الأسبوع الماضي، ثلاث بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية: بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرني.
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية: "منذ بداية العام، تم تحرير نحو 327 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية من النازيين في جميع الاتجاهات. وخلال الأسبوع الماضي، تم طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بوبيدا ولاستوتشكينو، وسيفيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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ووفقا له، في اتجاهات أخرى، تنفذ القوات الروسية باستمرار هجمات نارية قوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من استعادة فعاليتها القتالية.
وأشار إلى أنه بعد تحرير أفدييفكا، تواصل القوات المسلحة الروسية تحسين الوضع في اتجاهي دونيتسك وكوبيانسك، حيث سيطرت على حدود ومواقع جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
إحباط هجوم إرهابي أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيه
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