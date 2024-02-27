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https://sputnikarabic.ae/20240227/قوته-تكافئ-10-قنابل-نووية-قدرات-صاروخ-يارس-الروسي-العابر-للقارات-1086461432.html
قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات
قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي". 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T17:05+0000
2024-02-27T17:05+0000
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وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.وتمتلك روسيا نوعين من منصات الإطلاق الأرضية أولهما صوامع الإطلاق الموجودة تحت سطح الأرض في قواعد ثابتة، والثاني هو منصات الإطلاق المحمولة على مركبات يمكنها الانتقال من موقع إلى آخر بصورة مستمرة.ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على السواء ولا تستخدمه سوى روسيا.المواصفات الفنيةوأفاد مراسل "سبوتنيك"، أنه تم رصد صواريخ "يارس" النووية الروسية مع مركبات مرافقة متعددة الأغراض في شوارع موسكو، أمس الاثنين، استعدادًا للعرض في الساحة الحمراء وسط موسكو بمناسبة الاحتفال بـ"عيد النصر".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
https://sputnikarabic.ae/20240130/الثالوث-النووي-الأمريكي-متهالك-إعلام-أمريكي-يكشف-معلومات-خطيرة--1085566344.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هي-قوات-الثالوث-النووي-التي-تحدث-عنها-بوتين-1071462992.html
https://sputnikarabic.ae/20240227/رصد-مجمعات-صواريخ-يارس-النووية-في-شوارع-موسكو-1086459214.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات

17:05 GMT 27.02.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورتجربة اطلاق صاروخ "يارس" المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك
تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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تمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي".
وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
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وتمتلك روسيا نوعين من منصات الإطلاق الأرضية أولهما صوامع الإطلاق الموجودة تحت سطح الأرض في قواعد ثابتة، والثاني هو منصات الإطلاق المحمولة على مركبات يمكنها الانتقال من موقع إلى آخر بصورة مستمرة.
ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.
يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على السواء ولا تستخدمه سوى روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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المواصفات الفنية

قطر الصاروخ: 2 متر.
طول الصاروخ: 22.5 متر.
الحمولة: 3 رؤوس نووية.
القوة التدميرية: 150 إلى 200 كيلوطن (10 أضعاف قنبلتي هيروشيما وناغازاكي)
نوع الوقود: صلب.
وزن الإطلاق: 49.6 طن.
المدى: 10 آلاف و500 كلم.
صاروخ آر إس - 24 (يارس) النووي الروسي العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
رصد مجمعات صواريخ "يارس" النووية في شوارع موسكو
15:08 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أنه تم رصد صواريخ "يارس" النووية الروسية مع مركبات مرافقة متعددة الأغراض في شوارع موسكو، أمس الاثنين، استعدادًا للعرض في الساحة الحمراء وسط موسكو بمناسبة الاحتفال بـ"عيد النصر".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
© Sputnikالغواصة النووية "أرخانغيلسك"
الغواصة النووية أرخانغيلسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
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