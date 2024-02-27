https://sputnikarabic.ae/20240227/قوته-تكافئ-10-قنابل-نووية-قدرات-صاروخ-يارس-الروسي-العابر-للقارات-1086461432.html
قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات
قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي". 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T17:05+0000
2024-02-27T17:05+0000
2024-02-27T17:05+0000
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وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.وتمتلك روسيا نوعين من منصات الإطلاق الأرضية أولهما صوامع الإطلاق الموجودة تحت سطح الأرض في قواعد ثابتة، والثاني هو منصات الإطلاق المحمولة على مركبات يمكنها الانتقال من موقع إلى آخر بصورة مستمرة.ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على السواء ولا تستخدمه سوى روسيا.المواصفات الفنيةوأفاد مراسل "سبوتنيك"، أنه تم رصد صواريخ "يارس" النووية الروسية مع مركبات مرافقة متعددة الأغراض في شوارع موسكو، أمس الاثنين، استعدادًا للعرض في الساحة الحمراء وسط موسكو بمناسبة الاحتفال بـ"عيد النصر".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
https://sputnikarabic.ae/20240130/الثالوث-النووي-الأمريكي-متهالك-إعلام-أمريكي-يكشف-معلومات-خطيرة--1085566344.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هي-قوات-الثالوث-النووي-التي-تحدث-عنها-بوتين-1071462992.html
https://sputnikarabic.ae/20240227/رصد-مجمعات-صواريخ-يارس-النووية-في-شوارع-موسكو-1086459214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات
تمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي".
وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.
وتمتلك روسيا نوعين من منصات الإطلاق الأرضية أولهما صوامع الإطلاق الموجودة تحت سطح الأرض في قواعد ثابتة، والثاني هو منصات الإطلاق المحمولة على مركبات يمكنها الانتقال من موقع إلى آخر بصورة مستمرة.
ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي
العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر
موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.
يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على السواء ولا تستخدمه سوى روسيا.
21 ديسمبر 2022, 16:27 GMT
القوة التدميرية: 150 إلى 200 كيلوطن (10 أضعاف قنبلتي هيروشيما وناغازاكي)
وأفاد مراسل "سبوتنيك
"، أنه تم رصد صواريخ "يارس" النووية الروسية مع مركبات مرافقة متعددة الأغراض في شوارع موسكو، أمس الاثنين، استعدادًا للعرض في الساحة الحمراء وسط موسكو بمناسبة الاحتفال بـ"عيد النصر".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي
العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل "كوزيل" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.