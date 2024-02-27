https://sputnikarabic.ae/20240227/لماذا-لا-يتوجب-على-النساء-قضاء-الكثير-من-الوقت-في-صالة-الرياضة؟-1086456805.html

لماذا لا يتوجب على النساء قضاء الكثير من الوقت في صالة الرياضة؟

لماذا لا يتوجب على النساء قضاء الكثير من الوقت في صالة الرياضة؟

سبوتنيك عربي

وجدت دراسة جديدة طويلة الأمد أجراها خبراء في معهد شميدت للقلب في كاليفورنيا، على أكثر من 400 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة أنه بعد نفس الفترة من النشاط... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T14:14+0000

2024-02-27T14:14+0000

2024-02-27T14:14+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وتتبعت الدراسة البيانات الصحية للمشاركين من عام 1997 إلى عام 2019، وقارنت مستويات النشاط البدني مع الوفيات الناجمة عن أمراض معينة.ووجد الباحثون أن المشاركات الإناث مارسن تمارين بدنية أقل بكثير مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات كل أسبوع مقارنة بالمشاركين الذكور، وبالتالي، فإن النساء، قللن من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة تصل إلى 24%. أما بالنسبة للذكور، ارتبط النشاط البدني المنتظم بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 15% فقط.وتشير النتائج إلى أن توصيات الصحة العامة بشأن ممارسة الرياضة البدنية يجب أن تكون مختلفة تبعا للجنس، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.قال عالم وظائف الأعضاء، إيمانويل ستاماتاكيس، لصحيفة "الغارديان": "على الرغم من أن النساء يمارسن تمارين رياضية أقل في أوقات الفراغ، إلا أن خطر الوفاة ينخفض بشكل حاد مع أي كمية معينة من التمارين بشكل أسبوعي".تقول طبيبة القلب، كريستين ألبرت: "آمل أن هذا البحث الرائد سيحفز النساء اللاتي لا يمارسن حاليًا نشاطًا بدنيًا منتظمًا على فهم أنهن في وضع يسمح لهن بالحصول على فائدة هائلة مقابل كل زيادة في التمارين المنتظمة التي يتمكنون من تحقيقها".

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