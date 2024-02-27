https://sputnikarabic.ae/20240227/ما-تداعيات-زيارة-البرهان-إلى-ليبيا-1086457822.html

ما تداعيات زيارة البرهان إلى ليبيا؟

ما تداعيات زيارة البرهان إلى ليبيا؟

سبوتنيك عربي

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الملفات الإقليمية والدولية المشتركة في زيارة تعتبر هي الأولى... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T14:57+0000

2024-02-27T14:57+0000

2024-02-27T14:57+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076806974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c907c2c6d17c934ebdc7a123cdb09a0.jpg

وفي هذا السياق، يقول الباحث والمختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود الرملي: "لعل من المهم إدراك أن السودان له تأثير إيجابي وسلبي على مجريات الأحداث في ليبيا، فمن ناحية الحدود المشتركة بين البلدين، فإن ذلك أدى إلى انتقال الجماعات ذات السوابق والجرائم، ومن ناحية أخرى، فإن الأمر يتعلق بمسألة الهجرة والنزوح الجماعي في ظل الحرب الدائرة في السودان.البحث عن الحلولوتابع الرملي، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، ومن الأسباب الرئيسية أيضا أن هناك إشكالية في تدفق السلاح وتهريب الوقود من أجل استمرارية الحرب واشتعالها، ولذلك فإن هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها تأتي في محاولة مطالبة ليبيا والسعي لمنع تدفق السلاح وإلى منع وصول مجموعات داعمة للتمرد الذي يقوده محمد حمدان دقلوا (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.وأضاف: "ربما هي محاولة لدخول حكومة الوفاق الوطني من أجل العمل على استجلاب نوع من الرضا للإمارات التي تدعم حميدتي، ومن هنا تأتي الوساطة ربما بعد الانتصارات الأخيرة للجيش السوداني على "الدعم السريع" بعد حصوله على بعض الأسلحة النوعية، وربما لتقريب وجهات النظر، ومع الأثر المباشر وغير المباشر للحرب في السودان وفي ظل الأزمة الكبيرة في ليبيا والتي تلتزم بالسعي لمعرفة معالمها إلى أين ستسير".ويقول إن "ليبيا تعاني من العديد من الإشكاليات أيضا، وهذه الزيارة ربما ستتناول الحدود المشتركة مع السودان وكيف ستتم حمايتها. وهذا المشهد وهذه الزيارة ربما تدعم جهود دولية سياسية، لأن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولكن الإشكاليات الأخرى التي تعاني منها السودان هي تهريب الوقود إلى السودان لدعم المجموعات المسلحة. كما أنها ربما محاولة للتواصل مع الدول حتى لا تكون السودان معزولة أكثر من عزلتها الحالية".واعتبر أن الصراعات الموجودة في السودان "تشكل خطرا كبير على ليبيا في ظل الانقسام الحالي وفي ظل احتمالية أن يتم تقسيم السودان المقسم فعليا إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ومن هنا لزم التنويه لذلك، والتنويه بمخاطر الجماعات الإرهابية التي يتم انتقالها عبر الحدود، وإشكالية تهريب السلاح، والجريمة العابرة للحدود والعديد من الإشكاليات التي ربما ستؤدي لانتشار بؤر إرهابية في ليبيا".الدور الليبيفيما يرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي "أن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان، لم تأت كزيارة روتينية، ولكنها الأولى له في وقت طارئ، حيث أنه وقبل أسابيع من الآن أعلن قائد قوات الدعم السريع وقف القتال، لكنهم مستمرون على دحر قوات البرهان، وبالرغم من البيان الذي تلاه حميدتي، فلا تزال الأعمال القتالية بين الطرفين، وهذا يؤكد عمق الأزمة وتشظي وتوتر العلاقات بين الأطراف المتناحرة في الخرطوم وباقي المدن".وأضاف العبدلي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "يبدو أن تحرك البرهان لم يأت عشوائيا، ويبدو أن هناك زيارة لحميدتي من بعده وهي بدعوة من ليبيا لكلا الطرفين، وهذا يؤكد بأن الدول الإقليمية والأمم المتحدة تدفع بليبيا كطرف وسيط بين الاثنين نظرا لموقف ليبيا المحايد الذي يحاول حل الأزمة في الجارة السودان".وقال العبدلي إنه "من المستحيل أن تكون هذه الزيارة من أجل العلاقات الثنائية أو عبارة عن دبلوماسية سياسية في وضع مستقر بين البلدين، بل الأمر عاجل وطارئ وبالتأكيد أن ليبيا لم ترعى هذه المحادثات إلا بعد التواصل مع الأطراف الداعمة للأعمال القتالية".وشدد على ضرورة أن تتوقف هذه الحرب في أسرع وقت، لأن ما يحدث في السودان قد يتحول إلى حرب عرقية مثل ما حدث في السابق في دارفور، خاصة مع انتشار الأمراض وزيادة أعداد الهجرة الكبيرة الخارجة من السودان".وتابع: "ليبيا سوف يكون لها دور في الملف السوداني، خاصة وأن هذه المحادثات لم تتم إلا بعد المشاورات مع الأطراف الإقليمية"، مضيفًا: "ليبيا تعاني من مشاكل كثيرة وتعاني من عدم استقرار سياسي، لكنها لم تدخل في هذه الوساطة بين الأطراف في السودان إلا بعد مشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في السودان".

https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-خارجية-السودان-يمكن-الاعتماد-علينا-لأجل-استقرار-ليبيا-1075388954.html

https://sputnikarabic.ae/20230427/ليبيا-تبحث-حماية-حدودها-على-خلفية-الصراع-الدائر-في-السودان-1076388242.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن