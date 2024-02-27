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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/مسيرات-روسية-تدمر-مدرعات-أوكرانية-قبل-عبورها-نهر-دنيبر-فيديو-1086444844.html
مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبات مدرعة ومواقع للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ولا يسمح مشغلو الطائرات المسيرة للقوات المسلحة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T08:42+0000
2024-02-27T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "يكشف مشغلو الطائرات المسيرة العسكرية الروسية عن موقع معدات وأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ويدمرون الأهداف بضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، ما يمنع العدو من الاستعداد والعبور إلى الجزر والضفة اليسرى في منطقة كرينوك.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن العمل على تطهير أراضي قرية كرينكي في مقاطعة خيرسون على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من قوات المشاة الأوكرانية هناك، وكانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو

08:42 GMT 27.02.2024
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تحيد جنود أوكرانيين
مسيرة روسية تحيد جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبات مدرعة ومواقع للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ولا يسمح مشغلو الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالعبور إلى الضفة اليسرى في منطقة كرينوك.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "يكشف مشغلو الطائرات المسيرة العسكرية الروسية عن موقع معدات وأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ويدمرون الأهداف بضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، ما يمنع العدو من الاستعداد والعبور إلى الجزر والضفة اليسرى في منطقة كرينوك.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن العمل على تطهير أراضي قرية كرينكي في مقاطعة خيرسون على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من قوات المشاة الأوكرانية هناك، وكانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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