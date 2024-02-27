https://sputnikarabic.ae/20240227/هيئة-بحرية-بريطانية-3-قوارب-تتبعت-سفينة-قبالة-سواحل-الكويت-لمدة-ساعة--1086445432.html

هيئة بحرية بريطانية: 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة

هيئة بحرية بريطانية: 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قيام 3 قوارب بتتبع سفينة قبالة سواحل الكويت، لمدة ساعة كاملة. 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T09:10+0000

2024-02-27T09:10+0000

2024-02-27T09:38+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

أنصار الله

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083325136_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_04a789ea52fa8dafd26f544bd42080ae.jpg

وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة، جاء فيه: "في صباح اليوم الثلاثاء، تلقينا إنذارا بقيام 3 قوارب بتتبع سفينة قبالة سواحل الكويت، وتم التعقب لمدة ساعة كاملة".وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي "كروز" مضادين للسفن وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، نحو السفن في البحر الأحمر.وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 26 فبراير (شباط الجاري) بين الساعة 4:45 مساءً والساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وطائرة مسيرة هجومية، وذلك دفاعًا عن النفس".وخلص البيان، بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".ويوم السبت الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلًا بحريًا، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهداف الجماعة لسفينة "روبي مار" بالصواريخ، مؤكدة أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة، في وقت لاحق، غرق السفينة جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240227/وزير-الخارجية-الإيراني-يهاجم-مجلس-الأمن-ويصف-موقفه-من-حرب-غزة-بـكارثة-القرن-الدبلوماسية-1086445197.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أنصار الله