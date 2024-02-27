https://sputnikarabic.ae/20240227/هيئة-بحرية-بريطانية-3-قوارب-تتبعت-سفينة-قبالة-سواحل-الكويت-لمدة-ساعة--1086445432.html
هيئة بحرية بريطانية: 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة
هيئة بحرية بريطانية: 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قيام 3 قوارب بتتبع سفينة قبالة سواحل الكويت، لمدة ساعة كاملة. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
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وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة، جاء فيه: "في صباح اليوم الثلاثاء، تلقينا إنذارا بقيام 3 قوارب بتتبع سفينة قبالة سواحل الكويت، وتم التعقب لمدة ساعة كاملة".وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي "كروز" مضادين للسفن وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، نحو السفن في البحر الأحمر.وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 26 فبراير (شباط الجاري) بين الساعة 4:45 مساءً والساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وطائرة مسيرة هجومية، وذلك دفاعًا عن النفس".وخلص البيان، بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".ويوم السبت الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلًا بحريًا، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهداف الجماعة لسفينة "روبي مار" بالصواريخ، مؤكدة أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة، في وقت لاحق، غرق السفينة جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أنصار الله
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أنصار الله
هيئة بحرية بريطانية: 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة
09:10 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 27.02.2024)
أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قيام 3 قوارب بتتبع سفينة قبالة سواحل الكويت، لمدة ساعة كاملة.
وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة، جاء فيه: "في صباح اليوم الثلاثاء، تلقينا إنذارا بقيام 3 قوارب بتتبع سفينة قبالة سواحل الكويت، وتم التعقب لمدة ساعة كاملة".
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.
وقبل ذلك قالت الهيئة إن "سفينة شحن بريطانية ترفع علم "بربادوس" تعرضت لأضرار مادية من طائرة مسيرة وهي على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي "كروز" مضادين للسفن وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، نحو السفن في البحر الأحمر.
وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 26 فبراير (شباط الجاري) بين الساعة 4:45 مساءً والساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وطائرة مسيرة هجومية، وذلك دفاعًا عن النفس".
وأضاف البيان أن السفن والصواريخ والطائرة "كانت جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر، وكانت الطائرة من دون طيار قد انطلقت في الأجواء، وحددت قوات القيادة المركزية الأمريكية السفن المسيرة والصواريخ في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بالإضافة إلى الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وخلص البيان، بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ويوم السبت الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلًا بحريًا، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهداف الجماعة لسفينة "روبي مار"
بالصواريخ، مؤكدة أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة، في وقت لاحق، غرق السفينة جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.
وكشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن استهداف قوات جماعته، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 48 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، خلال تنفيذ الجماعة قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية
و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.