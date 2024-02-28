https://sputnikarabic.ae/20240228/آيدن-إنسايت-تعيين-مستشار-للذكاء-الاصطناعي-كمراقب-في-مجلس-إدارة-الشركة-العالمية-القابضة-1086473737.html

"آيدن إنسايت"... تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة

"آيدن إنسايت"... تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة

سبوتنيك عربي

أعلنت الشركة العالمية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعيين "مستشار للذكاء الاصطناعي" للعمل كمراقب في مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر كيان للتداول... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T09:05+0000

2024-02-28T09:05+0000

2024-02-28T09:11+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وتأتي هذه الخطوة كمبادرة استراتيجية من الشركة العالمية القابضة بهدف تعزيز مكانتها الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام":وأشار رئيس مجلس إدارة الشكرة إلى أن "آيدن" سيقدم "تحليلات فريدة للبيانات ورؤى استراتيجية تساعد الشركة على ترسيخ مكانتها في طليعة التطورات التي يشهدها القطاع والمضي قدماً في تقديم قيمة إضافية للمساهمين والمعنيين".وتقدم "آيدن إنسايت" إمكانات رائدة في عمليات تحليل البيانات تساهم في توفير رؤى قابلة للتنفيذ من جهة وتقيي للمخاطر من جهة أخرى، الأمر الذي يعزز قدرة المجلس على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على تحليلات دقيقة ورؤية مستقبلية واضحة.وتعزز "آيدن إنسايت" المدعومة بتقنيات شركة "جي42" (G42) الرائدة وبالتعاون مع "مايكروسوفت"، كفاءة العمل وتدفع عجلة الابتكار وترسيخ المعايير الأخلاقية ضمن الإطار الإداري والتنظيمي الذي يحكم أنشطة الشركة العالمية القابضة.وتقوم "جي42" من خلال الاستفادة من أكبر نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بعملية تطوير "آيدن" لتكون بمثابة "مراقب مجلس إدارة" الشركة العالمية القابضة، بما تزخر به من قدرات على المعالجات المستمرة والتحليلات الفورية لبيانات الأعمال والمعلومات المالية واتجاهات السوق والبيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لعقود من الزمن.بالإضافة إلى ذلك، يشمل الدور المنوط بـ "آيدن إنسايت" مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها عمليات التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكار آنية لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.ويعمل تعيين "آيدن إنسايت" في هذا المنصب على تحقيق العديد من الفوائد لمجلس إدارة الشركة مثل الارتقاء بعملية صنع القرار من خلال التحليل المعزز للبيانات، والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة النجاح والتكيف مع التطورات الناشئة والاتجاهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار، كما يساهم دور "آيدن" في إدارة الموارد بكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والحفاظ على سمعة الشركة في مجال الريادة الأخلاقية.ويعتبر تعيين "آيدن" مراقبا لمجلس إدارة الشركة العالمية القابضة تجسيدا للنهج المتقدم والمستقبلي للشركة والتزامها الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام والتميز الأخلاقي.

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