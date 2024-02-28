https://sputnikarabic.ae/20240228/آيدن-إنسايت-تعيين-مستشار-للذكاء-الاصطناعي-كمراقب-في-مجلس-إدارة-الشركة-العالمية-القابضة-1086473737.html
"آيدن إنسايت"... تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة
"آيدن إنسايت"... تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة العالمية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعيين "مستشار للذكاء الاصطناعي" للعمل كمراقب في مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر كيان للتداول... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:05+0000
2024-02-28T09:05+0000
2024-02-28T09:11+0000
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086473904_0:37:746:456_1920x0_80_0_0_443b709cea062809ca0642d4780037d6.jpg
وتأتي هذه الخطوة كمبادرة استراتيجية من الشركة العالمية القابضة بهدف تعزيز مكانتها الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام":وأشار رئيس مجلس إدارة الشكرة إلى أن "آيدن" سيقدم "تحليلات فريدة للبيانات ورؤى استراتيجية تساعد الشركة على ترسيخ مكانتها في طليعة التطورات التي يشهدها القطاع والمضي قدماً في تقديم قيمة إضافية للمساهمين والمعنيين".وتقدم "آيدن إنسايت" إمكانات رائدة في عمليات تحليل البيانات تساهم في توفير رؤى قابلة للتنفيذ من جهة وتقيي للمخاطر من جهة أخرى، الأمر الذي يعزز قدرة المجلس على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على تحليلات دقيقة ورؤية مستقبلية واضحة.وتعزز "آيدن إنسايت" المدعومة بتقنيات شركة "جي42" (G42) الرائدة وبالتعاون مع "مايكروسوفت"، كفاءة العمل وتدفع عجلة الابتكار وترسيخ المعايير الأخلاقية ضمن الإطار الإداري والتنظيمي الذي يحكم أنشطة الشركة العالمية القابضة.وتقوم "جي42" من خلال الاستفادة من أكبر نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بعملية تطوير "آيدن" لتكون بمثابة "مراقب مجلس إدارة" الشركة العالمية القابضة، بما تزخر به من قدرات على المعالجات المستمرة والتحليلات الفورية لبيانات الأعمال والمعلومات المالية واتجاهات السوق والبيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لعقود من الزمن.بالإضافة إلى ذلك، يشمل الدور المنوط بـ "آيدن إنسايت" مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها عمليات التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكار آنية لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.ويعمل تعيين "آيدن إنسايت" في هذا المنصب على تحقيق العديد من الفوائد لمجلس إدارة الشركة مثل الارتقاء بعملية صنع القرار من خلال التحليل المعزز للبيانات، والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة النجاح والتكيف مع التطورات الناشئة والاتجاهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار، كما يساهم دور "آيدن" في إدارة الموارد بكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والحفاظ على سمعة الشركة في مجال الريادة الأخلاقية.ويعتبر تعيين "آيدن" مراقبا لمجلس إدارة الشركة العالمية القابضة تجسيدا للنهج المتقدم والمستقبلي للشركة والتزامها الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام والتميز الأخلاقي.
https://sputnikarabic.ae/20240225/صفقة-رأس-الحكمة-مع-الإماراتهل-تضع-الاقتصاد-المصري-على-طريق-التعافي-وتحل-أزمة-الدولار-1086398881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086473904_2:0:713:533_1920x0_80_0_0_0e5b576831b363af3860ddd0f2a5c5ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
"آيدن إنسايت"... تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة
09:05 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 09:11 GMT 28.02.2024)
أعلنت الشركة العالمية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعيين "مستشار للذكاء الاصطناعي" للعمل كمراقب في مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر كيان للتداول العام في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الخطوة كمبادرة استراتيجية من الشركة العالمية القابضة بهدف تعزيز مكانتها الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
:
"يأتي قرارنا تعيين "آيدن إنسايت" (Aiden Insight) مراقبا من الذكاء الاصطناعي في مجلس إدارة الشركة تجسيداً لالتزامها بالابتكار والريادة في تطوير استراتيجيات مستقبلية للنجاح".
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة
وأشار رئيس مجلس إدارة الشكرة إلى أن "آيدن" سيقدم "تحليلات فريدة للبيانات ورؤى استراتيجية تساعد الشركة على ترسيخ مكانتها في طليعة التطورات التي يشهدها القطاع والمضي قدماً في تقديم قيمة إضافية للمساهمين والمعنيين".
"سيساهم تعيين "آيدن إنسايت" في توفير تحليلات تدعم عملية صنع القرار وتعزز تطبيق مبادىء حوكمة الشركات".
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة
وتقدم "آيدن إنسايت" إمكانات رائدة في عمليات تحليل البيانات تساهم في توفير رؤى قابلة للتنفيذ من جهة وتقيي للمخاطر من جهة أخرى، الأمر الذي يعزز قدرة المجلس على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على تحليلات دقيقة ورؤية مستقبلية واضحة.
وتعزز "آيدن إنسايت" المدعومة بتقنيات شركة "جي42" (G42) الرائدة وبالتعاون مع "مايكروسوفت"، كفاءة العمل وتدفع عجلة الابتكار وترسيخ المعايير الأخلاقية ضمن الإطار الإداري والتنظيمي الذي يحكم أنشطة الشركة العالمية القابضة.
وبحسب التوقعات، ستقوم "آيدن إنسايت" بإحداث المنصة الافتراضية الرائدة والمتميزة بقدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور، بالإضافة إلى ذلك، ستحدث تغييرات جذرية في الطريقة التي تتعامل بها الشركة العالمية القابضة مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي، نظراً لإمكاناتها المدعومة بتقنيات شركة "جي42" (G42) وبالتعاون مع "مايكروسوفت" (Microsoft)، ما يضع معايير جديدة للتميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال والاستثمار.
وتقوم "جي42" من خلال الاستفادة من أكبر نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بعملية تطوير "آيدن" لتكون بمثابة "مراقب مجلس إدارة" الشركة العالمية القابضة، بما تزخر به من قدرات على المعالجات المستمرة والتحليلات الفورية لبيانات الأعمال والمعلومات المالية واتجاهات السوق والبيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لعقود من الزمن.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل الدور المنوط بـ "آيدن إنسايت" مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها عمليات التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكار آنية لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.
"يسعدنا أن نرحب بانضمام "آيدن إنسايت" إلى مجلس إدارتنا بصفته "مراقب الذكاء الاصطناعي"، والمدعوم بتقنيات"G42" وبالتعاون مع مايكروسوفت، في مبادرة رائدة تعكس التزامنا الثابت بتبني التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، لتعزيز مكانة الشركة العالمية القابضة الرائدة في قطاعات الاستثمار الاستراتيجي والمسؤولية المؤسسية".
سيد بصر شعيب
الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة
ويعمل تعيين "آيدن إنسايت" في هذا المنصب على تحقيق العديد من الفوائد لمجلس إدارة الشركة مثل الارتقاء بعملية صنع القرار من خلال التحليل المعزز للبيانات، والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة النجاح والتكيف مع التطورات الناشئة والاتجاهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار، كما يساهم دور "آيدن" في إدارة الموارد بكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والحفاظ على سمعة الشركة في مجال الريادة الأخلاقية.
ويعتبر تعيين "آيدن" مراقبا لمجلس إدارة الشركة العالمية القابضة تجسيدا للنهج المتقدم والمستقبلي للشركة والتزامها الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام والتميز الأخلاقي.