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https://sputnikarabic.ae/20240228/أنقرة-تقرر-تكليف-روساتوم-ببناء-محطة-نووية-ثانية-في-تركيا---1086478732.html
أنقرة تقرر تكليف "روساتوم" ببناء محطة نووية ثانية في تركيا
أنقرة تقرر تكليف "روساتوم" ببناء محطة نووية ثانية في تركيا
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الأربعاء، أن أنقرة اتخذت قرارًا بتكليف "روساتوم" ببناء محطة ثانية للطاقة النووية في... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T11:47+0000
2024-02-28T11:47+0000
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وقال ليخاتشيف خلال جلسة "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما الروسي: "تجري مفاوضات نشطة للغاية بشأن محطة الطاقة النووية الثانية في تركيا".وأضاف ليخاتشيف: "أعلن الرئيس أردوغان علناً أنه تم اتخاذ قرار سياسي حول نقل موقع آخر إلينا (روساتوم)، ونحن ندرس الآن التفاصيل، وعلى الأغلب سيكون موقع اسمه "سينوب".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد خلال مشاركته عبر الفيديو، في حفل تسليم الوقود النووي الروسي إلى الوحدة "رقم 1" من محطة الطاقة النووية التركية "أكويو"، في نيسان/ أبريل 2023، على أن مشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية أحد أكبر المشاريع المشتركة في تاريخ العلاقات الروسية التركية وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية.وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه بحث مع الرئيس بوتين بناء محطة جديدة للطاقة النووية في "سينوب" التركية. ومن المفترض أن تصبح المحطة ثاني محطة للطاقة النووية في البلاد بعد محطة "أكويو" للطاقة النووية التي يتم بناؤها بمساعدة روسية.ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 أيار/ مايو 2010.
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم

أنقرة تقرر تكليف "روساتوم" ببناء محطة نووية ثانية في تركيا

11:47 GMT 28.02.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الأربعاء، أن أنقرة اتخذت قرارًا بتكليف "روساتوم" ببناء محطة ثانية للطاقة النووية في البلاد.
وقال ليخاتشيف خلال جلسة "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما الروسي: "تجري مفاوضات نشطة للغاية بشأن محطة الطاقة النووية الثانية في تركيا".
وأضاف ليخاتشيف: "أعلن الرئيس أردوغان علناً أنه تم اتخاذ قرار سياسي حول نقل موقع آخر إلينا (روساتوم)، ونحن ندرس الآن التفاصيل، وعلى الأغلب سيكون موقع اسمه "سينوب".
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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد خلال مشاركته عبر الفيديو، في حفل تسليم الوقود النووي الروسي إلى الوحدة "رقم 1" من محطة الطاقة النووية التركية "أكويو"، في نيسان/ أبريل 2023، على أن مشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية أحد أكبر المشاريع المشتركة في تاريخ العلاقات الروسية التركية وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه بحث مع الرئيس بوتين بناء محطة جديدة للطاقة النووية في "سينوب" التركية. ومن المفترض أن تصبح المحطة ثاني محطة للطاقة النووية في البلاد بعد محطة "أكويو" للطاقة النووية التي يتم بناؤها بمساعدة روسية.
ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 أيار/ مايو 2010.
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