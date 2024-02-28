https://sputnikarabic.ae/20240228/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-المفاوضات-في-قطر-مستمرة-وقد-يتم-الإعلان-عن-اتفاق-في-أي-لحظة-1086502679.html

إذاعة الجيش الإسرائيلي: المفاوضات في قطر مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: المفاوضات في قطر مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة

سبوتنيك عربي

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات في قطر مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T21:46+0000

2024-02-28T21:46+0000

2024-02-28T21:46+0000

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وذكرت الإذاعة، مساء اليوم الأربعاء، أن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ما تزال مستمرة ولم تتوقف، وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت قناة إسرائيلية بأن الفريق الإسرائيلي المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس" قد يعود من قطر إلى تل أبيب، غدا الخميس.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الفريق الإسرائيلي المفاوض حول صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" والموجود في الدوحة، قد يعود غدا، إذا لم يحدث تقدم ملموس في المحادثات. ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية، أن الصفقة من المفترض أن تتم قبل حلول شهر رمضان.وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، إنه "علينا التوصل لتهدئة طويلة على الساحة الفلسطينية حتى لا نواجه جبهة إيرانية قاسية".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن الجنرال يائير جولان، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أنه من الضروري التوصل إلى تهدئة طويلة ومستقرة على الساحة الفلسطينية، خلال السنوات المقبلة حتى لا تواجه إسرائيل جبهة إيرانية صعبة، مشددا على أنه على إسرائيل ضرورة خلق أفق سياسي واضح من الناحيتين الأمنية والسياسية، مع الانفصال عن الجانب الفلسطيني، بدعوى أن ضم الفلسطينيين سيؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل، على حد وصفه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sputnikarabic.ae/20240228/قناة-إسرائيلية-كابينيت-الحرب-على-غزة-يسحب-الصلاحيات-الخاصة-بالمسجد-الأقصى-من-بن-غفير-1086502019.html

https://sputnikarabic.ae/20240228/جنرال-إسرائيلي-سابق-علينا-التوصل-لتهدئة-طويلة-على-الساحة-الفلسطينية-حتى-لا-نواجه-جبهة-إيرانية-قاسية-1086490623.html

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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل