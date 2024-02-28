https://sputnikarabic.ae/20240228/إسرائيل-تسمح-بإدخال-31-شاحنة-مساعدات-إلى-شمالي-قطاع-غزة-1086475609.html
إسرائيل تسمح بإدخال 31 شاحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة
إسرائيل تسمح بإدخال 31 شاحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
سمحت إسرائيل، خلال الساعات الماضية، بإدخال 31 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة، الذي تشن فيه حربا منذ أكثر من 4 أشهر، ما تسبب في دمار شامل لجميع... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:20+0000
2024-02-28T09:20+0000
2024-02-28T09:20+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/17/1086343974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd6ab1894b77cd8c26ace6032da44115.jpg
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "تم إدخال 31 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة خلال ساعات الليلة الماضية".وأضافت أن "مجموع ما نفذ إلى القطاع من شاحنات بلغ 50 شاحنة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240227/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-لفرض-عقوبات-بسبب-عرقلة-وصول-المساعدات-لقطاع-غزة-1086468514.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/17/1086343974_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2809d0f6ba543204795adbcae0fdc67a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تسمح بإدخال 31 شاحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة
سمحت إسرائيل، خلال الساعات الماضية، بإدخال 31 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة، الذي تشن فيه حربا منذ أكثر من 4 أشهر، ما تسبب في دمار شامل لجميع مقومات الحياة في القطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "تم إدخال 31 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة
خلال ساعات الليلة الماضية".
وأضافت أن "مجموع ما نفذ إلى القطاع من شاحنات بلغ 50 شاحنة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس
الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة
، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.