https://sputnikarabic.ae/20240228/إسرائيل-تسمح-بإدخال-31-شاحنة-مساعدات-إلى-شمالي-قطاع-غزة-1086475609.html

إسرائيل تسمح بإدخال 31 شاحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة

إسرائيل تسمح بإدخال 31 شاحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

سمحت إسرائيل، خلال الساعات الماضية، بإدخال 31 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة، الذي تشن فيه حربا منذ أكثر من 4 أشهر، ما تسبب في دمار شامل لجميع... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T09:20+0000

2024-02-28T09:20+0000

2024-02-28T09:20+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "تم إدخال 31 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة خلال ساعات الليلة الماضية".وأضافت أن "مجموع ما نفذ إلى القطاع من شاحنات بلغ 50 شاحنة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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