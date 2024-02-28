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https://sputnikarabic.ae/20240228/إس-بي---122-مدفع-مصري-ليس-له-مثيل-في-العالم-1086485887.html
"إس بي - 122".. مدفع مصري ليس له مثيل في العالم
"إس بي - 122".. مدفع مصري ليس له مثيل في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك مصر واحدة من أضخم القوات البرية في العالم بصورة عامة وفي الشرق الأوسط بصورة خاصة، ويشمل ذلك قوة المدفعية، التي تضم أنواعا مختلفة من المدافع. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T14:05+0000
2024-02-28T14:05+0000
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وإضافة إلى حجم القوة العسكرية المصرية الضخم، فإن الجيش المصري يمتلك ميزة فريدة في تسليحه وهي تنوع مصادر السلاح وتصميم أنواع معينة من الأسلحة، التي يمكنها الجمع بين أفضل مزايا الأسلحة الغربية والشرقية، ومنها المدفع "إس بي - 122".يصنف "إس بي - 122" ضمن فئة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة، التي تجمع في تصميمها بين مزايا المدفع السوفيتي "دي - 30" والهاوتزر الأمريكي "إم - 109"، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن المدفع يستخدم وحدة إطلاق خاصة بالمدفع الروسي "دي - 30" على مركبة خاصة بمدفع "إم - 109" الأمريكي.المواصفات الفنيةوتضم منظومة المدفع المصري "إس بي - 122" مدفعا رئيسيا عيار 122 ملم بـ85 قذيفة، إضافة إلى مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم بـ500 طلقة.ورغم أن تصميم النسخة الروسية من المدفع المعروفة بـ"دي - 30" يرجع تاريخها إلى عام 1963، إلا أنها لا تزال تعمل بكفاءة عالية في ميادين القتال في نطاق تغطيتها الذي يمتد لـ6 كيلومترات.وتستخدم المدافع من هذا النوع قذائف متشظية شديدة الانفجار وقذائف مزودة بزعانف لمنحها استقرارا أكبر خلال مسارها نحو الهدف حتى تتمكن من إصابته بدقة عالية.كما يمكن لهذا المدفع إطلاق أنواع مختلفة من القذائف الكيميائية عند الضرورة، إضافة إلى قدرتها على إطلاق ما بين 4 إلى 8 قذائف في الدقيقة.ويمكن استخدام هذا المدفع في تنفيذ مهام الإطلاق على الأهداف المعادية بنيران مباشرة أو غير مباشرة، لإصابة الأهداف التي تقطع في نطاق الرؤية أو تلك التي توجد خلف سواتر طبيعية.يذكر أن الجيش المصري الذي يصنف في المرتبة رقم 15 بين أضخم جيوش العالم في 2024، يمتلك ألفا و557 مدفعا مقطورا تجعله في المرتبة رقم 11 عالميا، إضافة إلى ألف و489 مدفعا ذاتي الحركة، تجعله في المرتبة رقم 6 عالميا في هذا السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20240215/قدرات-المدفع-البرمائي-الروسي-2-إس---31-1086104884.html
https://sputnikarabic.ae/20240228/تاريخ-من-النجاحات-الميدانية-قدرات-المدفع-الروسي-دي---30-1086471737.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-ذاتية-الحركة-غفوزديكا-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1072875309.html
https://sputnikarabic.ae/20180511/روسيا-مصنع-مدفع-اسم-1032261622.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"إس بي - 122".. مدفع مصري ليس له مثيل في العالم

14:05 GMT 28.02.2024
© AP Photo / Lee Jin-manمدفع هاوتزر 777 أمريكي
مدفع هاوتزر 777 أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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تمتلك مصر واحدة من أضخم القوات البرية في العالم بصورة عامة وفي الشرق الأوسط بصورة خاصة، ويشمل ذلك قوة المدفعية، التي تضم أنواعا مختلفة من المدافع.
وإضافة إلى حجم القوة العسكرية المصرية الضخم، فإن الجيش المصري يمتلك ميزة فريدة في تسليحه وهي تنوع مصادر السلاح وتصميم أنواع معينة من الأسلحة، التي يمكنها الجمع بين أفضل مزايا الأسلحة الغربية والشرقية، ومنها المدفع "إس بي - 122".
قدرات المدفع البرمائي الروسي 2 إس - 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
وسائط متعددة
قدرات المدفع البرمائي الروسي "2 إس - 31"
15 فبراير, 14:19 GMT
يصنف "إس بي - 122" ضمن فئة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة، التي تجمع في تصميمها بين مزايا المدفع السوفيتي "دي - 30" والهاوتزر الأمريكي "إم - 109"، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن المدفع يستخدم وحدة إطلاق خاصة بالمدفع الروسي "دي - 30" على مركبة خاصة بمدفع "إم - 109" الأمريكي.
هاوتزر دي-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
تاريخ من النجاحات الميدانية.. قدرات المدفع الروسي "دي - 30"
07:33 GMT

المواصفات الفنية

مدى قذائف المدفع: 6 كلم.
مدى المركبة الحاملة: 350 كلم.
سرعة المدفع على الطرق: 56 كلم.
الطاقم: 5 أفراد.
الطول: 6.9 متر.
العرض: 3 أمتار.
الارتفاع: 2.8 متر.
الوزن: 25.6 طن.
وتضم منظومة المدفع المصري "إس بي - 122" مدفعا رئيسيا عيار 122 ملم بـ85 قذيفة، إضافة إلى مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم بـ500 طلقة.
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
30 يناير 2023, 11:31 GMT
ورغم أن تصميم النسخة الروسية من المدفع المعروفة بـ"دي - 30" يرجع تاريخها إلى عام 1963، إلا أنها لا تزال تعمل بكفاءة عالية في ميادين القتال في نطاق تغطيتها الذي يمتد لـ6 كيلومترات.
وتستخدم المدافع من هذا النوع قذائف متشظية شديدة الانفجار وقذائف مزودة بزعانف لمنحها استقرارا أكبر خلال مسارها نحو الهدف حتى تتمكن من إصابته بدقة عالية.
كما يمكن لهذا المدفع إطلاق أنواع مختلفة من القذائف الكيميائية عند الضرورة، إضافة إلى قدرتها على إطلاق ما بين 4 إلى 8 قذائف في الدقيقة.
آليات المدفعية الذاتية الحركة كواليتسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2018
صانع أضخم مدفع هاوتزر يكشف سر اسمه
11 مايو 2018, 06:31 GMT
ويمكن استخدام هذا المدفع في تنفيذ مهام الإطلاق على الأهداف المعادية بنيران مباشرة أو غير مباشرة، لإصابة الأهداف التي تقطع في نطاق الرؤية أو تلك التي توجد خلف سواتر طبيعية.
يذكر أن الجيش المصري الذي يصنف في المرتبة رقم 15 بين أضخم جيوش العالم في 2024، يمتلك ألفا و557 مدفعا مقطورا تجعله في المرتبة رقم 11 عالميا، إضافة إلى ألف و489 مدفعا ذاتي الحركة، تجعله في المرتبة رقم 6 عالميا في هذا السلاح.
© Sputnikالمدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
المدفع الروسي الذاتي الحركة 2S23 NONA-SVK - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
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