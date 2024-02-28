https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-فاجأت-حلفاء-كييف-1086489860.html

إعلام: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأت حلفاء كييف

إعلام: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأت حلفاء كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأ حلفاء كييف. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T14:43+0000

2024-02-28T14:43+0000

2024-02-28T14:43+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "ليست هذه هي المرة الأولى التي فاجأ فيها نهج ماكرون القائم على العمل بمفرده العديد من الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا، التي قالت إنها ليست لديها خطط لإرسال جنود لمساعدة كييف، وحلف شمال الأطلسي قال الشيء نفسه".وتابع المقال المنشور في صحيفة "تلغراف": "نظراً للرفض شبه الإجماعي لاقتراحه الأخير، فقد يجد ماكرون نفسه معزولاً تماماً مرة أخرى".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وفي السياق نفسه، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع "راديو سبوتنيك": لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في الناتو. وعلى الفور في غضون ساعتين، أدلت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون".

https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الحلفاء-لم-يدعموا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470707.html

https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html

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