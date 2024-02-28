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https://sputnikarabic.ae/20240228/إيران-تعلن-إحباط-عملية-إرهابية-كانت-تستهدف-مركزا-للشرطة-1086475868.html
إيران تعلن إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف مركزا للشرطة
إيران تعلن إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف مركزا للشرطة
سبوتنيك عربي
أعلن الادعاء العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران، اليوم الأربعاء، إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف مركزا للشرطة، ما أدى إلى مقتل مسلح وفرار آخر. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:33+0000
2024-02-28T09:33+0000
إيران
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال المدعي العام لمحافظة سيستان وبلوشستان، مهدي شمس آبادي، إن "عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عملية تفجير على جانب الطريق المحيط بالمنطقة الأمنية لمركز شرطة محمدان، بهدف تفجير سيارة الدورية التابعة لمركز الشرطة".وأضاف أنه خلال تنفيذ العملية، انفجرت عبوة ناسفة "بأحد الانتحاريين"، ما أدى إلى مقتله، بينما لاذ الآخر بالفرار.ولفت آبادي إلى صدور أوامر قضائية "للقبض على العنصر الإرهابي الذي لاذ بالفرار، وسيتم إطلاع الرأي العام على أي أخبار أو معلومات جديدة". وكان تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) قد أعلن الشهر الماضي، مسؤوليته عن تفجيرين بمحافظة كرمان، بالقرب من مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.وقال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، حينها، إن عدد ضحايا انفجاري كرمان هو 95 قتيلًا.وأعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-إيراني-تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجيري-كرمان-1084710284.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلن إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف مركزا للشرطة

09:33 GMT 28.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلن الادعاء العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران، اليوم الأربعاء، إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف مركزا للشرطة، ما أدى إلى مقتل مسلح وفرار آخر.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال المدعي العام لمحافظة سيستان وبلوشستان، مهدي شمس آبادي، إن "عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عملية تفجير على جانب الطريق المحيط بالمنطقة الأمنية لمركز شرطة محمدان، بهدف تفجير سيارة الدورية التابعة لمركز الشرطة".
وأضاف أنه خلال تنفيذ العملية، انفجرت عبوة ناسفة "بأحد الانتحاريين"، ما أدى إلى مقتله، بينما لاذ الآخر بالفرار.
ولفت آبادي إلى صدور أوامر قضائية "للقبض على العنصر الإرهابي الذي لاذ بالفرار، وسيتم إطلاع الرأي العام على أي أخبار أو معلومات جديدة".
جثث الضحايا الذين قتلوا في انفجارين متتاليين ضربا حشدًا يحيي الذكرى السنوية لمقتل الجنرال قاسم سليماني في عام 2020، في مستشفى بمدينة كرمان في جنوب إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
إعلام إيراني: تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيري كرمان
4 يناير, 17:17 GMT
وكان تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) قد أعلن الشهر الماضي، مسؤوليته عن تفجيرين بمحافظة كرمان، بالقرب من مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
وقال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، حينها، إن عدد ضحايا انفجاري كرمان هو 95 قتيلًا.
وأعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.
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