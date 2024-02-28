https://sputnikarabic.ae/20240228/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-إسرائيليين-وإصابة-7-بجروح-خطيرة-1086473173.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 بجروح خطيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 بجروح خطيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء جفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T08:43+0000

2024-02-28T08:43+0000

2024-02-28T08:43+0000

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وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي ضابطين من جفعاتي وهما الرائد يفتاح شاهار (25 عاما) من موشاف فاران، قائد سرية، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما) من روهام، قائد فصيلة في الكتيبة، اللذين قتلا في معارك شمال قطاع غزة.وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 242، وإلى 582 منذ 7 أكتوبر.وبلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في المجمل 2981، بينهم 465 حالة صعبة.ويوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.ومساء يوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، قدمت واشنطن مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sputnikarabic.ae/20240225/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-3-بجروح-بالغة-بينهم-ضابط-في-معارك-جنوبي-غزة-1086385241.html

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