https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الدفاع-عن-مصالح-سكان-بريدنيستروفيه-أحد-أولوياتنا-1086490134.html
الخارجية الروسية: الدفاع عن مصالح سكان بريدنيستروفيه أحد أولوياتنا
الخارجية الروسية: الدفاع عن مصالح سكان بريدنيستروفيه أحد أولوياتنا
سبوتنيك عربي
أكدت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن حماية مصالح سكان بريدنيستروفيه أحد الأولويات، حيث يتم دائمًا النظر بعناية في جميع المناشدات، من قبل الوزارات... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T14:52+0000
2024-02-28T14:52+0000
2024-02-28T15:12+0000
روسيا
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وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "حماية مصالح سكان بريدنيستروفيه، هي إحدى الأولويات، ويتم دائمًا دراسة جميع الطلبات بعناية من قبل الوزارات الروسية المعنية".وجاء في نص القرار: "تم قبول الاستئناف الموجه إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا لطلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في سياق الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية أكثر من 220 ألف مواطن روسي والتجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام الروسي على نهر دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.وإن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-تعتمد-قرارا-لطلب-مساعدة-روسيا-من-الحصار-الاقتصادي-الذي-تفرضه-مولدوفا---1086483494.html
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روسيا
الخارجية الروسية: الدفاع عن مصالح سكان بريدنيستروفيه أحد أولوياتنا
14:52 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 15:12 GMT 28.02.2024)
أكدت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن حماية مصالح سكان بريدنيستروفيه أحد الأولويات، حيث يتم دائمًا النظر بعناية في جميع المناشدات، من قبل الوزارات ذات الصلة في روسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "حماية مصالح سكان بريدنيستروفيه، هي إحدى الأولويات، ويتم دائمًا دراسة جميع الطلبات بعناية من قبل الوزارات الروسية المعنية".
وفي وقت سابق من اليوم، طلبت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، المساعدة من روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تفرضه مولدوفا، وتم اعتماد القرار المقابل من قبل مجلس النواب.
وجاء في نص القرار: "تم قبول الاستئناف الموجه إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا
لطلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في سياق الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية أكثر من 220 ألف مواطن روسي والتجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام الروسي على نهر دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا
، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.
وإن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.